Canonizarea Sfântului Visarion de la Lainici a fost proclamată local

Canonizarea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici a fost proclamată local, duminică, la Mănăstirea Lainici, din județul Gorj.

Ceremonia proclamării canonizării a avut loc după Sfânta Liturghie, Tomosul sinodal fiind citit de către Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, cu Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, cu Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Harghitei și Covasnei, cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, cu Preasfințitul Părinte Nestor Episcopul Devei și Hunedoarei, cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Evenimentul a fost transmis, în direct, de Trinitas TV.

Sfințenia se împărtășește

În prima zi a manifestărilor, sâmbătă, IPS Irineu a săvârșit slujba de sfințire a raclei în care au fost așezate sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici.

„Este un moment foarte emoționant, de o încărcătură duhovnicească adâncă. Îi cunoșteam viața Sfântului, iar în momentele de rugăciune aveam această tresăltare duhovnicească, știind că Sfântul Visarion va fi așezat aici, spre închinarea tuturor”.

„Așadar, așezând spre cinstire moaștele Sfântului Visarion de la Lainici, el parcă ne spune împreună cu psalmistul: «Bucura-se-vor oasele cele smerite» (Psalmul 50, 10). Sfințenia se împărtășește – niciodată nu rămâne închisă, nu rămâne ascunsă. Dumnezeu locuiește în sfinți, iar sfințenia se revarsă asupra tuturor. Sfinții sunt făcliile de lumină pe care Dumnezeu le-a așezat în sfeșnicele Bisericii Sale”.

„Îl felicităm pe Părintele Stareț Ioachim pentru osteneală și ne bucurăm că această mănăstire are doi mari sfinți. Sfinte Visarioane, roagă-te pentru noi!”

Simpozion teologic și evocări

În continuare, de la ora 14:000, în sala de conferințe a așezământului monahal, s-a desfășurat Simpozionul „Aceeași credință, aceeași jertfă – de la catacombele antichității la temnițele comuniste”, dedicat mărturisitorilor ortodoxiei din secolul XX.

