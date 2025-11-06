Pelerinajul de la Catedrala Națională s-a încheiat: 315.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar

Pelerinajul organizat la Catedrala Națională, cu prilejul sfințirii picturii, s-a încheiat după 11 zile, timp în care 315.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar. Lăcașul de cult va rămâne deschis pentru vizitare până în data de 14 noiembrie, între orele 11:00 și 19:00.

La ora 2:30 noaptea a trecut ultimul pelerin să se închine în Sfântul Altar, iar apoi au fost duse înapoi în Catedrala Patriarhală istorică moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Fluxul impresionant de pelerini a început în 26 octombrie, imediat după sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Pelerinii au venit din toate colțurile țării pentru a trece prin Sfântul Altar și au stat până la 14-16 ore la coadă pentru a se închina.

Pe durata pelerinajului, credincioșii s-au putut închina la racla ce conține fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. De asemenea, au fost aduse special și moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Fluxul de pelerini a fost constant pe toată durata evenimentului, iar organizarea s-a realizat cu sprijinul voluntarilor și clericilor Arhiepiscopiei Bucureștilor, dar și al autorităților.

Programul de vizitare

Cei care vor să ajungă în continuare la Catedrala Națională pentru vizitare, o pot face în continuare până pe 14 noiembrie, prima zi a Postului Nașterii Domnului.

În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare, iar în data de 30 noiembrie va fi redeschisă pentru a se săvârși Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale.

De 1 decembrie, Ziua Națională a României, în lăcașul de cult se va oficia slujba de Te Deum, continuând să rămână deschisă până pe 2 decembrie inclusiv. Însă, în perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00.

În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naționale.

