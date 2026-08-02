Arhiereul vicar al Australiei și Noii Zeelande prezentat la Melbourne: Împreună înnoim lucrarea, a spus Episcopul Mihail

Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande l-a prezentat credincioșilor duminică pe primul arhiereu vicar al eparhiei, Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific. Ierarhii au slujit împreună la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” de la Reședința Episcopală din Melbourne, Australia.

„Sperăm ca împreună să avem multă dăruire și să înnoim lucrarea”, a spus Preasfințitul Părinte Mihail. „L-am chemat aici, ca să mă ajute în lucrarea administrativă și duhovnicească a eparhiei și a răspuns ca Petru.”

„Credința, nădejdea și dragostea de Biserică l-au determinat să răspundă la chemarea Noastră, astfel încât a venit aici, ca să slujească Biserica, să fie aproape de credincioșii noștri din toate parohiile și să fim împreună aici, ca să întărim lucrarea duhovnicească”, a precizat părintele episcop.

„Valuri și furtuni vor fi, dar, cu nădejde, cu răbdare, cu înțelepciune și cu bună sfătuire, ne rugăm la Dumnezeu ca să ducem corabia, așa cum corabia Mântuitorului a ajuns la malul de la Marea Galileei, să ne facem și noi aici datoria și să slujim Biserica noastră Ortodoxă Română din Australia, să o întărim, să înmulțim lucrarea și, atunci când Bunul Dumnezeu va chema sufletele noastre la judecată, atât noi, cât și enoriașii pe care îi îndrumăm în lucrarea duhovnicească, să primim răspuns bun înaintea Dreptului Judecător.”

Vor fi înființate noi parohii

Preasfințitul Părinte Mihail a anunțat că în eparhie vor fi înființate noi parohii și i-a sfătuit pe clerici și credincioși să asculte de noul ierarh, urându-i acestuia spor în slujire.

„Dacă vom căuta să lucrăm în via Domnului cu credință, cu răbdare, cu dragoste și cu toată dăruirea, cu toată puterea noastră, atunci, cu siguranță, toate darurile pe care Dumnezeu le revarsă în lume vor fi și asupra noastră, iar plinătatea Bisericii, a harului dumnezeiesc, este, cu siguranță, revărsată în tot locul”, a spus Preasfinția Sa.

„Darul este deplin acolo unde este lucrarea făcută cu multă dragoste și cu multă credință.”

Cu pași de copil

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a mulțumit pentru primirea călduroasă și pentru încrederea acordată, exprimându-și entuziasmul și disponibilitatea de a sluji cu dăruire Biserica și comunitățile ortodoxe românești din Australia și Noua Zeelandă, în ascultare și împreună-lucrare cu Preasfințitul Părinte Episcop Mihail.

„Am auzit despre această potolire a furtunii pe mare și despre credința sau mai puțina credință a Apostolului Petru, care, odată ce a coborât din corabie, a mers o vreme pe mare, dar temându-se de valurile și de furtuna care îl înconjurau, a început să se scufunde și a strigat la Dumnezeu ca să-l salveze. Iar îndată, zice Evanghelia, Hristos i-a întins mâna și l-a prins”, a spus arhiereul vicar.

„Îmi imaginez această scenă ca primii pași pe care îi face un copil în viața lui. Cei care sunteți părinți știți că atunci când bebelușii încearcă sau vor să învețe să meargă, ei îndată pornesc pe drumul acesta cu un elan deosebit și cu încredere pe care o au în forțele proprii.”

„Ei poate fac un pas, doi, trei, dar după aceea, din slăbiciunea firii, ei își întind mâinile spre părinte, cerând ajutorul, cerând să fie prinși și susținuți, și îndată părintele – mama sau tata, îi cuprinde și îi ajută, învățându-i astfel să meargă în viață”, a adăugat Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific.

„Sunt în această poziție, Preasfinția Voastră, în care am nevoie să întindeți mâna spre mine, să mă sprijiniți, să mă învățați să merg pe acest drum nou pentru mine al slujirii arhierești, pentru ca, luând aminte la experiența Preasfinției Voastre, la învățăturile pe care sunt sigur că mi le veți oferi, așa cum ați făcut-o deja și până acum, nădăjduiesc că voi fi de folos acestei frumoase eparhii și să împlinesc cu multă fidelitate, ascultare și credință orice slujire îmi veți încredința, spre slava lui Dumnezeu și spre păstorirea bunilor creștini ortodocși români și australieni și neozeelandezi din această îndepărtată episcopie a Bisericii Ortodoxe Române.”

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a fost ales Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande în cadrul ședinței din 2 iulie 2026 a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. A fost hirotonit arhiereu în data de 4 iulie 2026, la Catedrala Patriarhală,

Foto credit: Episcopia Australiei și Noii Zeelande