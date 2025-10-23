Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I va veni vineri la București

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, va ateriza vineri, în jurul orei 12:00 pm, la Aeroportul „Henri Coandă” din București.

Patriarhul Ecumenic va fi întâmpinat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, în Catedrala Patriarhală în jurul orei 12:30 pm, unde va fi săvârșită o slujbă de Te Deum.

Sanctitatea Sa vine în țara noastră pentru a participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale și la Liturghia pentru sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, la invitația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale este programată duminică de la ora 10:15 am, iar luni va fi săvârșită Liturghia pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale, începând cu ora 09:30 am.

Aceasta va fi a 11-a vizită a Sanctității Sale Bartolomeu I în România, prima având loc în 1993. Vizita are loc și în contextul Anului Centenar al Patriarhiei Române (1925–2025).

Foto credit: arhiva Basilica.ro