Patriarhul Daniel: Numai Hristos salvează Biserica rugătoare aflată în mijlocul mării învolburate a istoriei

„Numai Hristos salvează Biserica rugătoare când ea se află în mijlocul mării învolburate a istoriei și în întunericul vremurilor potrivnice luminii Evangheliei mântuirii”, a subliniat Patriarhul Daniel duminică, în cuvântul de învățătură despre Evanghelia Potolirii furtunii.

„Oricât de mulți vrednici slujitori ar avea Biserica, nu pot ei singuri salva Biserica lui Hristos în lupta ei cu păcatul din firea umană, cu duhurile rele, cu furtunile persecuțiilor și ale erezilor, cu valurile necredinței, ale secularizării sau ale indiferenței spirituale, ci numai cu ajutorul lui Hristos cerut de Biserică”, a spus Patriarhul României.

Evanghelia citită în Duminica a 9-a după Rusalii este una „a încercării și a luptei, dar și a încurajării și a biruinței. Ea ne arată de fapt că ieșirea din situații foarte grele nu se datorează faptelor noastre proprii, ci în primul rând ajutorului dumnezeiesc”.

„Lecția principală sau înțelepciunea sfântă pe care Hristos Învățătorul o dăruiește discipolilor Săi și, prin ei, nouă, tuturor, folosind corabia ca pe o catedră de teologie a mântuirii, este aceasta: Toate încercările și necazurile pe care le întâlnim în viață pot fi biruite cu folos duhovnicesc dacă nu contăm numai pe propriile noastre forțe, ci ne încredințăm mai întâi ajutorului care vine de la Dumnezeu”, a subliniat Preafericirea Sa.

Hristos ne lasă să trecem prin în încercări

O altă învățătură desprinsă din Evanghelia zilei este că Mântuitorul Iisus Hristos îi lasă pe ucenici în corabie să se lupte singuri cu furtuna de pe mare, pentru a înțelege cât de necesar îi este omului ajutorul lui Dumnezeu.

„Să ne ajute preamilostivul Dumnezeu să învățăm din această Evanghelie a potolirii furtunii pe mare că Hristos Domnul ne iubește, chiar dacă uneori ne lasă în încercări copleșitoare pe care nu le înțelegem când ne aflăm în mijlocul lor, ci abia mai târziu”, s-a rugat Patriarhul României.

„Deși uneori El pare a fi departe sau chiar absent, Hristos Domnul știe, totuși, că avem nevoie de ajutorul Lui și așteaptă ca noi să mergem spre El, întrucât El vine permanent spre noi.”

A mulțumi după lucrare

Preafericirea Sa a subliniat și pilda dată de Hristos prin retragerea la rugăciune după minunea Înmulțirii pâinilor.

„De ce se roagă El după săvârșirea minunii? Ca să ne învețe să mulțumim lui Dumnezeu pentru orice realizare sau izbândă din viața noastră. De ce se roagă în singurătate? Pentru a nu fi lăudat de mulțimile pe care le-a săturat prin înmulțirea pâinilor și a peștilor, dar și pentru a se concentra deplin în rugăciune către Dumnezeu Tatăl.”

„Când Iisus se roagă ca om în singurătate Tatălui din Ceruri, inima sa se umple de harul iubirii milostive a Tatălui Ceresc, iubire pe care apoi Iisus o împărtășește oamenilor”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Prin retragerea în singurătate a lui Iisus după săvârșirea unei minuni învățăm că, după un mare succes sau după o mare realizare, nu trebuie să căutăm laudă sau apreciere de la oameni, ci în liniște, în adâncul inimii noastre și în detașare de slava care a venit de la oameni, să dăm slavă lui Dumnezeu și să-I mulțumim pentru ajutorul primit de la El.”

Prin rugăciune primim putere izvorâtă din iubire

„Prin rugăciune, iubirea smerită și milostivă umple sufletul nostru, pentru a nu merge cu sufletul gol printre oameni. Domnul Iisus nu face minuni ca să-i impresioneze pe oameni sau ca să fie lăudat de ei, ci săvârșește minuni pentru că-I este milă de popor, după cum se spune în Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetul 14”, a adăugat Preafericirea Sa.

„Rugându-se lui Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos, ca Om, ne învață că puterea iubirii sale milostive de a aduna, lumina, vindeca și sătura mulțimile vine din relația Sa intimă cu Dumnezeu Tatăl, din smerita și sfânta rugăciune către Dumnezeu.”

„De ce? Pentru că Dumnezeu este în Sine Însuși comunicare și comuniune de viață și iubire eternă. Dumnezeu Tatăl comunică ființa Sa divină Fiului prin naștere și Duhului Sfânt prin purcedere, încât persoanele Sfintei Treimi să se conțină și să se dăruiască reciproc în iubire sau comuniune desăvârșită”, a mai spus Patriarhul României.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie oficiată de Arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. La slujire a luat parte și Arhim. Lucian Bujor, consilier patriarhal și administratorul Reședinței Patriarhale.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu (deschidere articol)