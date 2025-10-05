Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea a avut loc la Arad

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea a avut loc la Catedrala Arhiepiscopala din Arad.

Programul liturgic a început cu Acatistul Sfântului Preot Ilarion Felea, după care urmează Sfânta Liturghie care va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolitul Banatului împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

După Sfânta Liturghie a fost citit Tomosul sinodar de canonizare a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea.

Scurtă biografie

Sfântul Ilarion Felea s-a născut la 21 martie 1903 în comuna Valea Bradului, judeţul Hunedoara, unde tatăl său era preot.

Între anii 1922-1926, a studiat Teologia la Academia Andreiană din Sibiu, unde şi-a luat diploma de capacitate preoţească. În 1927 a fost hirotonit preot, iar între 1927 și 1929 a urmat şi absolvit cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cluj.

În 1932 şi-a luat licenţa la Facultatea de Teologie din Bucureşti, cu subiectul „Mântuirea după concepţia ortodoxă, catolică, protestantă şi sectantă”, iar în 1939, doctoratul în Teologie cu teza „Pocăinţa, studiu de documentare teologică şi psihologică”. Între 1938 și 1948 a predat la Catedra de dogmatică şi apologetică a Academiei Teologice din Arad.

Când a fost arestat, în 25 septembrie 1958, era preot la parohia Arad-Centru. Prin predicile şi cuvintele rostite de la amvonul Catedralei, Părintele Ilarion Felea atrăgea numeroși tineri și intelectuali. Este autorul lucrării teologice „Spre Tabor”, o explicare a Filocaliei.

Trece la Domnul în temnița Aiudului pe 18 septembrie 1961. A fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut cu zi de pomenire 18 septembrie.

