Ziua Limbii Române este celebrată în data de 31 august: Sărbătoare a identității și a moștenirii culturale

Ziua Limbii Române este celebrată anual în data de 31 august, fiind dedicată identității și moștenirii culturale românești.

În România, această zi a fost instituită în 2013, în timp ce în Republica Moldova este marcată încă din 1990, ca urmare a mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor ’80.

Potrivit Radio România Cultural, sărbătoarea se leagă de un moment decisiv în istoria regiunii dintre Prut și Nistru. În 27 august 1989 a avut loc Marea Adunare Națională de la Chișinău, unde aproximativ 750.000 de oameni au participat la manifestație, solicitând declararea limbii române ca limbă de stat și revenirea la grafia latină.

În 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat actele legislative pentru oficializarea demersului. Începând din anul următor, data a fost instituită drept sărbătoare națională.

Inițial, această zi a purtat numele „Limba noastră cea română”, iar în 1994 denumirea a fost modificată în „Limba noastră”.

Sărbătoare în România

În România, inițiativa legislativă pentru instituirea Zilei Limbii Române la finalul lunii august a fost lansată în 2011. Senatul a adoptat proiectul în decembrie 2011, iar Camera Deputaților l-a votat în februarie 2013. Legea nr. 53/2013 a fost promulgată în 13 martie 2013 și publicată în Monitorul Oficial în 19 martie.

Potrivit legii, autoritățile publice pot organiza manifestări cultural-educative, evocatoare sau științifice. Acestea pot avea loc atât în țară, cât și în cadrul reprezentanțelor diplomatice, institutelor culturale și altor instituții românești din străinătate.

Importanța limbii române a fost afirmată și de comunitățile românești din statele vecine. În 2011, mai multe asociații și organizații românești din Serbia, Bulgaria și Ungaria au convenit ca, începând din 2012, data de 31 august să fie celebrată drept Ziua Limbii Române.

În 2026, Ziua Limbii Române a fost instituită oficial în Ucraina. Decizia a fost luată în cadrul vizitei din 12 martie a președintelui Volodimir Zelenski în România. Cu acest prilej, în mai multe orașe ucrainene vor fi organizate mai multe activități.

Sărbătoarea a devenit un prilej de afirmare a legăturii dintre comunitățile românești și patrimoniul lor lingvistic și cultural, indiferent de granițele statelor în care acestea trăiesc.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu