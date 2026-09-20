O nouă emisiune de mărci poștale prezintă rezervații ale biosferei din România și Kazahstan, în cadrul unui proiect comun realizat de Romfilatelia și Poșta Română.

Seria filatelică a fost introdusă vineri în circulație cuprinde patru mărci poștale dedicate unor elemente reprezentative ale biodiversității din cele două țări.

Emisiunea marchează relațiile diplomatice dintre România și Republica Kazahstan, stabilite în data de 15 iulie 1992, după ce România recunoscuse independența statului kazah în 17 decembrie 1991.

Colecția este completată de un bloc filatelic cu patru timbre dantelate, un plic „prima zi” și o mapă filatelică ce conține un produs special, realizat în tiraj limitat.

Munții Rodnei, pe mărcile românești

Partea dedicată României aduce în atenție Rezervația Biosferei Munții Rodnei, arie protejată din Carpații Orientali.

Două dintre mărcile emisiunii ilustrează specii caracteristice acestui spațiu montan. Capra neagră este reprezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 6 lei, în timp ce cocoșul de munte apare pe marca de 3 lei.

Statutul de rezervație a biosferei a fost atribuit Munților Rodnei în 1979, în cadrul Programului UNESCO „Omul și Biosfera”. Zona se remarcă prin peisajele glaciare, lacurile și căldările alpine, vârfurile de peste 2.000 de metri, precum și prin diversitatea florei și faunei.

Specii emblematice din Kazahstan

Componenta kazahă a emisiunii este dedicată Rezervației Biosferei Altaiul de Vest, situată în partea de est a Kazahstanului și inclusă în rețeaua rezervațiilor biosferei UNESCO. Teritoriul conservă ecosisteme montane cu o biodiversitate bogată și are un rol important în protejarea habitatelor naturale.

Ursul brun este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 27 de lei, iar pinul siberian pe cel de 9 lei. Cele două specii sunt reprezentative pentru ecosistemele din regiunea Altai, ursul ocupând un loc important în lanțurile trofice, iar pinul siberian contribuind la stabilitatea pădurilor de taiga.

Realizarea colecției a beneficiat de sprijinul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, al Administrației Parcului Național Munții Rodnei, al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, al Ambasadei României în Republica Kazahstan și al administrației poștale din Kazahstan.

Foto credit: Romfilatelia