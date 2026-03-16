Ziua Limbii Române va fi sărbătorită oficial în Ucraina în data de 31 august

Ziua Limbii Române a fost instituită oficial în Ucraina și va fi sărbătorită anual în 31 august, potrivit unui decret semnat de președintele Volodimir Zelenski.

Decizia a fost luată în cadrul vizitei din 12 martie a președintelui ucrainean în România. În documentul oficial se arată că Ziua Limbii Române a fost instituită „în scopul dezvoltării înțelegerii reciproce, al respectului reciproc și al cooperării în relațiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural pentru păstrarea și dezvoltarea identității lingvistice și culturale a cetățenilor Ucrainei”.

Respect reciproc

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat că instituirea acestei sărbători reprezintă un pas în dezvoltarea cooperării culturale dintre cele două state și în consolidarea respectului reciproc dintre popoare.

„Deja în România există Ziua Limbii Ucrainene, în data de 9 noiembrie. Am discutat atât la nivelul echipelor noastre, cât și cu domnul Președinte Nicușor Dan despre chestiuni legate de educație – pentru comunitatea românească din Ucraina și pentru comunitatea noastră ucraineană din România – iar noi suntem pregătiți să continuăm să lucrăm în mod echitabil asupra tuturor acestor aspecte”.

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, Ucraina nu are în prezent o sărbătoare dedicată vreunei limbi a țărilor vecine. Totuși, începând cu anul 2004, este marcată Ziua Scrierii și Culturii Slave, instituită de fostul președinte Leonid Kucima și celebrată anual pe 24 mai.

Gest de respect

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a subliniat rolul decretului în împlinirea angajamentului față de comunitatea românească din Ucraina.

„În august anul trecut am promis comunității din Cernăuți că vom avea limba română sărbătorită oficial în Ucraina. Astăzi, la 8 luni distanță, avem un decret oficial al președintelui Ucrainei”, a afirmat ministrul pe rețelele de socializare.

„Este în primul rând un gest de respect pentru comunitatea românilor din Ucraina. Apoi este un gest de apreciere pentru România”.

„Pentru noi decizia este o formă de valorizare a culturii noastre și o garanție a protejării ei. De aceea, acest subiect a fost parte a fiecărei întâlniri la nivel înalt”, a adăugat ministrul.

Subiectul privind statutul limbii române în Ucraina a fost discutat în ultimii ani în cadrul dialogului bilateral româno-ucrainean. În urma demersurilor diplomatice inițiate de fostul ministru român de externe, Bogdan Aurescu, autoritățile de la Kiev au renunțat în 2023 la utilizarea sintagmei „limba moldovenească”.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu