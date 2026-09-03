Bookfest Chișinău 2026 reunește edituri și autori de pe ambele maluri ale Prutului

Bookfest Chișinău 2026 a început miercuri în capitala Republicii Moldova, reunind edituri, scriitori și instituții culturale din România și Republica Moldova. Timp de cinci zile, publicul este invitat la lansări de carte, dezbateri și întâlniri cu autori, într-un program dedicat promovării lecturii și consolidării dialogului cultural dintre cele două state.

La deschiderea Bookfest au participat reprezentanți ai autorităților și ai instituțiilor culturale din România și Republica Moldova. Ministrul Culturii al Republicii Moldova, Dan Perciun, a evidențiat rolul salonului în apropierea spațiului cultural românesc și în promovarea cărții în limba română.

„În calitate de cititor și scriitor, vin de fiecare dată pentru a descoperi titluri noi, pentru a vedea care este procesul editorial, literar, ce apare”, a evidențiat scriitorul Ivan Pilchin.

Programul Bookfest cuprinde peste 70 de lansări de carte, dezbateri, dialoguri cu autori și alte activități dedicate publicului de toate vârstele. La ediția din acest an participă numeroase edituri din România și Republica Moldova, care prezintă cele mai recente apariții editoriale.

Bookfest se desfășoară la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova și poate fi vizitat până în 6 septembrie. Programul complet poate fi accesat pe site-ul oficial. Accesul publicului este gratuit.

Un proiect cultural comun României și Republicii Moldova

Organizat din 2012, Bookfest Chișinău s-a impus drept unul dintre cele mai importante proiecte editoriale desfășurate în comun de România și Republica Moldova. De-a lungul anilor, salonul a contribuit la promovarea literaturii în limba română și la dezvoltarea dialogului dintre editori, autori și cititori de pe cele două maluri ale Prutului.

Ediția din acest an este organizată de Asociația Editorilor din România, în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Uniunea Editorilor din Republica Moldova și alte instituții culturale, sub Înaltul Patronaj al președinților Republicii Moldova și României.