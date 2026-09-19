George Coșbuc va fi omagiat la 160 de ani de la naștere printr-o expoziție de documente inedite la Bistrița

George Coșbuc va fi omagiat la 160 de ani de la naștere printr-o expoziție de documente inedite, organizată de Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud, informează Agerpres.

Vernisajul va avea loc luni, de la ora 11:30 la sediul instituției situat pe strada Gării, nr. 3-5, Bistrița.

Manifestarea culturală, intitulată „Coșbuc – 160”, propune o incursiune în biografia și activitatea literară a poetului, reunind documente originale, fotografii și mărturii despre familia sa.

Printre piesele prezentate publicului se află registrul în care a fost consemnată nașterea lui George Coșbuc, în satul Hordou, precum și unele dintre primele sale creații literare.

Primele creații ale poetului, prezentate publicului

O parte importantă a documentelor provine din perioada studiilor lui Coșbuc la gimnaziul din Năsăud, unde acesta și-a prezentat primele poezii și traduceri.

„Așteptăm publicul cu foarte multe documente originale, expuse pentru prima dată. Expunem poezii compuse de către poetul George Coșbuc, care au fost citite în cadrul ședințelor societății Virtus Romana Rediviva”, a declarat, Cornelia Vlașin, directorul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud.

Printre exponate se află și ediția princeps din 1896 a traducerii „Eneidei” lui Vergilius, realizată de George Coșbuc și tipărită la București, la tipografia cumnatului său, Constantin Sfetea. Pentru această traducere, poetul a primit premiul „Năsturel” al Academiei Române.

Totodată, vizitatorii vor putea descoperi volume care păstrează comentariile lui Coșbuc asupra „Divinei Comedii” a lui Dante Alighieri, redactate în perioada în care lucra la traducerea operei. Traducerea integrală a fost publicată postum.

Descoperiri inedite din documente

Un document aflat în colecțiile Arhivelor, respectiv o carte poștală semnată de Coșbuc, oferă indicii despre perioada dintre retragerea acestuia de la Universitatea din Cluj și plecarea la Sibiu.

„Una dintre aceste vederi clarifică o perioadă care era necunoscută, ce s-a întâmplat cu George Coșbuc atunci când s-a retras de la universitatea din Cluj și până a ajuns la Tribuna, chemat de Slavici”, a explicat Cornelia Vlașin.

Vernisajul va fi completat de un moment artistic susținut de corul elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 din Bistrița, care va readuce în atenția publicului câteva dintre creațiile poetului.

George Coșbuc

George Coșbuc s-a născut în 20 septembrie 1866, în satul Hordou, astăzi localitatea Coșbuc din județul Bistrița-Năsăud. Fiul preotului greco-catolic Sebastian Coșbuc, a urmat școala la Hordou, Telciu și Năsăud, iar în perioada studiilor liceale a început să scrie poezie și să facă traduceri.

Debutul său literar a fost legat de revista „Muza someșeană”, iar consacrarea a venit prin colaborarea la „Tribuna” din Sibiu. tabilit la București în 1889, Coșbuc s-a implicat și în activitatea publicistică, editând alături de Ioan Slavici și I.L. Caragiale revista „Vatra”, iar mai târziu „Semănătorul”, împreună cu Alexandru Vlahuță.

Opera sa este strâns legată de lumea satului românesc, de tradiții, de istorie și de valorile comunității. n același timp, poetul s-a remarcat ca traducător, realizând versiuni în limba română ale unor opere precum „Odiseea” lui Homer, „Eneida” lui Vergiliu și „Divina Comedie” a lui Dante.

George Coșbuc a fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1900 și membru titular în 1916. A desfășurat și o importantă activitate dedicată educației și culturii rurale, contribuind la organizarea bibliotecilor sătești. A trecut la cele veșnice la București, în 9 mai 1918, la vârsta de 51 de ani.

Foto credit: Muzeul Național al Literaturii Române