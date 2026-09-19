Facultatea de Teologie din Arad a lansat opt noi volume din opera Sfântului Ilarion Felea

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea” din Arad a lansat vineri opt noi volume din opera Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, în cadrul manifestărilor „Patrimonium. Tradiție, Comunitate, Valori. Zilele teologiei și culturii arădene”.

Lucrările au fost prezentate la Catedrala Veche din municipiu, la momentul cultural participând Arhiepiscopul Timotei al Aradului, precum și Episcopii Lucian al Caransebeșului, Sofronie al Oradiei, Nicodim al Severinului și Strehaiei, Ieronim al Daciei Felix și Siluan al Ungariei.

Totodată, au participat reprezentanți ai instituțiilor locale și academice, clerici, studenți și credincioși.

Cele opt cărți completează colecția „Ilarion Felea – Opere complete” și reunesc texte publicate de-a lungul timpului în reviste și colecții teologice, dar și lucrări rămase în manuscris.

Noile volume cuprind scrieri precum Studii, Recenzii, Însemnări în „Revista Teologică”, Pildele Mântuitorului, Teologie și Preoție, Catehism creștin ortodox și Calendarul creștinului ortodox, alături de alte contribuții ale sfântului preot.

„Testament cu valoare de mărturie”

Părintele Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, a evidențiat importanța recuperării și valorificării operei celui care este ocrotitorul instituției academice: „Canonizarea Sfântului Ilarion Felea a așezat Aradul cu o treaptă mai înaltă pe harta spirituală a Ortodoxiei românești și universale”.

„Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad primește, prin canonizarea ocrotitorului ei o vizibilitate sporită dar și o responsabilitate majoră în aria academică, misionară și culturală națională”.

Părintele decan a explicat că în lipsa cunoașterii mormântului sau a locului unde se află sfintele sale moaște, opera reprezintă „mesaj al Sfântului Ilarion pentru generațiile de azi și de mâine”.

Potrivit părintelui Cristinel Ioja, scrierile reflectă experiența sa pastorală și duhovnicească, fiind întemeiate pe Sfânta Scriptură, teologia dogmatică și spiritualitatea filocalică.

„Opera Sfântului Ilarion a fost scrisă cu convingere creștină și în unitate existențială, experimentală și mărturisitoare cu viața de rugăciune a Bisericii”, a explicat părintele Cristinel Ioja, descriind coelcția scrierilor drept „un testament cu valoare de mărturie”.

Mărturia Sfântului Ilarion Felea

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a remarcat actualitatea temelor abordate de Sfântul Ilarion Felea.

„Carența de progres moral, onestitate, bun simț și de valori, surprinse de acest sfânt mărturisitor în urmă cu aproape un secol, rămân până astăzi teme de reflecție și datorii de împlinit”, a spus Preasfinția Sa.

La rândul său, Episcopul Sofronie al Oradiei a subliniat mărturia de credință a Sfântului Ilarion Felea și despre puterea jertfei sale: „A ieșit biruitor pentru că el este și se ascunde biruința lui Hristos care i-a dat curajul să înfrunte moartea, știind că merge spre înviere trecând prin Tabor și Golgota”.

Proiectul editorial a fost inițiat în anul 2023 și urmărește reunirea, în 20 de volume, a scrierilor publicate și inedite ale Sfântului Ilarion Felea. Ediția este realizată prin colaborarea Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad cu familia Felea-Darian, Arhiepiscopia Aradului și Consiliul Județean Arad.

Manifestarea culturală a fost organizată de sărbătoarea Sfântului Ilarion Felea. În dimineața zilei de vineri a fost oficiată Sfânta Liturghie pentru ocrotitorul Facultății de Teologie din Arad.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului