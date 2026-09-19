Episcopia Basarabiei de Sud va marca centenarul nașterii Mitropolitului Antonie Plămădeală printr-un simpozion

Episcopia Basarabiei de Sud va marca 100 de ani de la nașterea Mitropolitului Antonie Plămădeală printr-un simpozion științific internațional dedicat personalității și moștenirii sale.

Manifestarea va avea loc în data de 12 noiembrie, la Cahul, Republica Moldova.

Simpozionul cu tema „Mitropolitul Antonie Plămădeală: cleric, ctitor, susținător al credinței creștine și om de cultură” se va desfășura începând cu ora 09:00, la Centrul Universitar „B.P. Hasdeu” din municipiu al Universității Tehnice a Moldovei.

Omagiu pentru o moștenire bogată

Potrivit organizatorilor, manifestarea își propune să evidențieze contribuția ierarhului la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, precum și rolul său în afirmarea adevărului istoric și canonic privind viața bisericească din spațiul dintre Prut și Nistru.

Totodată, reuniunea academică va prilejui cercetarea biografiei și activității mitropolitului de către istorici, clerici și teologi, fiind urmărite atât contribuțiile sale ecleziale, cât și activitatea culturală și cărturărească.

Manifestarea este organizată de Episcopia Basarabiei de Sud, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei și Universitatea Tehnică a Moldovei – Centrul Universitar „B.P. Hașdeu” din Cahul.

Mitropolitul Antonie Plămădeală

Născut în Basarabia, la Stolniceşti – judeţul Lăpuşna, în data de 17 noiembrie 1926, a primit la botez numele de Leonida. A urmat cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti şi ale Institutului Teologic Universitar din Cluj.

A intrat în monahism la Mănăstirea Prislop, județul Hunedoara, în 1949, însă la scurt timp a fost condamnat politic de autoritățile comuniste și exclus din monahism. Din 1968, şi-a reluat activitatea de cleric, la început ca secretar al Institutului Teologic din Bucureşti.

În 1970 a fost hirotonit episcop vicar patriarhal, iar nouă ani mai târziu a fost ales Episcop al Buzăului. Din anul 1982 până în 2005 a îndeplinit funcția de Mitropolit al Ardealului.

A trecut la cele veșnice în ziua de 29 august 2005, fiind înmormântat la Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov.

Foto credit: Arhiva BASILICA