ICR va sărbători Ziua Limbii Române printr-un program special organizat în țară și în străinătate

Institutul Cultural Român (ICR) va sărbători Ziua Limbii Române printr-un program special desfășurat atât în țară, cât și în reprezentanțele sale din străinătate.

Manifestările vor include ateliere pentru copii, întâlniri literare, conferințe, concerte, spectacole și proiecții de film, punând în valoare literatura, muzica, arta și legătura dintre limbă și identitate.

La sediul ICR din Aleea Alexandru nr. 38, programul se va desfășura în zilele de sâmbătă și duminică și va cuprinde ateliere interactive pentru copii, reunite sub genericul „Aventuri în grădina Limbii Române”.

Activitatea culturală va cuprinde concertul „Armonii ale limbii române”, susținut de soprana Ana Cebotari, violonistul Valentin Albeșteanu și pianistul Valentin Cucu și proiecția filmului „Hotarul”, organizată în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România.

În mediul online, între 20 și 31 august, ICR propune seria „Ce înseamnă limba română pentru dumneavoastră?”, în care personalități din domeniile cultural, academic, științific și artistic, precum și români din comunitățile istorice și diaspora, vor vorbi despre importanța limbii.

Limba română, literatura și memoria

ICR va reuni sâmbătă, la Varșovia, cursanți, studenți, profesori și traducători într-o întâlnire dedicată celor care studiază limba română în Polonia. Vor fi prezenți reprezentanți ai centrelor universitare din capitala statului polonez, Cracovia, Łódź și Poznań.

La Chișinău, prima zi a Congresului Mondial al Eminescologilor, programat între 31 august și 2 septembrie, va fi dedicată Zilei Limbii Române. Vor participa academicieni, cercetători și scriitori din România și Republica Moldova, iar între invitați se numără și scriitorul Christian W. Schenk, traducător al operei lui Mihai Eminescu.

Activități pentru copii și tineri

Mai multe reprezentanțe ale ICR au pregătit activități prin care limba română este apropiată de generațiile tinere.

La Istanbul, copiii cu vârste între 6 și 12 ani vor participa duminică la „Micii Ambasadori ai Limbii Române”, un atelier bazat pe joc, povești și dialog.

ICR Londra va derula în aceeași zi o campanie online, reunind perspectivele istoricului și scriitoarei britanice Tessa Dunlop, ale fiicei sale, Elena, și ale scriitoarei și jurnalistei Alice Năstase Buciută.

În capitala Cehiei, studenții de la cursurile de română vor participa la o inițiativă online în cadrul căreia vor vorbi despre cuvintele preferate și motivele pentru care au ales să o studieze.

ICR Viena va continua programul în 12 septembrie, printr-un atelier de lectură și animație literară pentru copii, organizat cu prilejul unui eveniment destinat comunității românești din capitala Austriei.

Poezie, muzică și literatură contemporană

La Madrid, Ziua Limbii Române va fi marcată printr-o expoziție intitulată „Flori. Semne nerostite”, semnată de Anca Medrea. Activitatea va fi completat de un recital susținut de soprana Alexandra Tărniceru și pianista Andra Cârstea, cu lucrări de Nicolae Bretan și George Enescu pe versuri de Mihai Eminescu, respectiv Clément Marot.

În capitala Franței, scriitoarea Lavinia Braniște și traducătorul Sylvain Audet-Găinar vor dialoga despre romanul „Camping”, tradus recent în franceză. Întâlnirea va aborda provocările traducerii și rolul limbii materne și străine în construcția personajelor și a poveștii.

La Budapesta, în data de 7 septembrie, manifestarea va combina un recital de nai susținut de Constantin Moscovici cu o expoziție de fragmente din literatura română contemporană. Cu această ocazie va fi lansat și catalogul online al Bibliotecii ICR Budapesta.

Activitățile au început deja și în mai multe reprezentanțe ale Institutului Cultural Român: Bruxelles, Tel Aviv și Lisabona.

Ziua Limbii Române este celebrată anual în 31 august. Data amintește de momentul din 1989 în care Parlamentul de la Chișinău a adoptat legea privind revenirea la limba română și la grafia latină. Republica Moldova a consacrat ulterior această zi drept sărbătoarea „Limba Noastră”, iar Parlamentul României a instituit sărbătoarea națională prin Legea 53/2013.

Foto credit: Institutul Cultural Român