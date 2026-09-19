Poetul Ioan Alexandru, comemorat la Mănăstirea Nicula: Mitropolitul Andrei a evocat moștenirea sa

Poetul Ioan Alexandru a fost comemorat vineri la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, la 26 de ani de la trecerea sa la Domnul.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a evocat moștenirea literară și duhovnicească a poetului.

Manifestarea comemorativă a debutat la ora 13:00, în biserica mare a mănăstirii, unde Mitropolitul Andrei, a oficiat slujba Parastasului pentru Ioan Alexandru, care a fost înmormântat în cimitirul așezământului monahal.

„In Memoriam: poetul Ioan Alexandru”

De la ora 15:00, programul comemorativ a continuat în aula „Ioan Alexandru” a Centrului de Conferințe și Studii Patristice „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”.

Manifestarea „In Memoriam: poetul Ioan Alexandru (1941–2000)” a reunit clerici, scriitori, poeți, oameni de cultură, istorici, membri ai familiei și persoane care l-au cunoscut pe poet. Participanții au evocat personalitatea sa și au rememorat întâlniri și experiențe care au marcat relația lor cu acesta.

Printre cei care au susținut alocuțiuni s-au numărat Mitropolitul Andrei, părintele Ioan Chirilă, directorul filialei de Cluj Napoca a Bibliotecii Academiei Române, Maria Alexandru, fiica poetului, precum și alți invitați.

Organizatorii și-au propus ca această manifestare să contribuie la redescoperirea operei și activității publicistice a lui Ioan Alexandru și la valorificarea moștenirii sale culturale și spirituale.

Acțiunea s-a desfășurat sub egida „Colocviilor de la Nicula”, găzduită anual de așezământul monahal clujean. Tradiția acestora a început în anul 2010, la inițiativa Departamentului Gherla „Ioan Alexandru” al organizației ASTRA.

Prin evocarea poetului, organizatorii urmăresc să dezvolte o tradiție similară celor de la Mănăstirea Rohia, dedicate memoriei monahului și scriitorului Nicolae Steinhardt, și celor de la Mănăstirea Putna, consacrate personalităților culturale apropiate de această ctitorie.

Ioan Alexandru

Ioan Alexandru s-a născut în 25 decembrie 1941, în localitatea Topa Mică, județul Cluj. A urmat studiile liceale la Cluj-Napoca și s-a apropiat încă din adolescență de mediul literar al orașului, frecventând cenaclurile și intrând în contact cu personalități precum Lucian Blaga. Prima sa poezie a fost publicată în 1960, în revista „Tribuna”.

În 1968 a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din București, iar ulterior a beneficiat de o bursă la Universitatea din Freiburg. În 1973 și-a susținut doctoratul în Filologie, cu o lucrare dedicată raportului dintre Pindar și Eminescu, având-o ca îndrumător științific pe Zoe Dumitrescu-Bușulenga.

Debutul editorial a venit cu volumul „Cum să vă spun”. Activitatea sa literară a fost dublată de cea publicistică și academică, Ioan Alexandru devenind una dintre vocile importante ale poeziei românești din a doua jumătate a secolului al 20-lea.

Opera sa este strâns legată de credința creștină și de valorificarea spiritualității românești, motiv pentru care este considerat unul dintre reprezentanții importanți ai poeziei creștine românești.

Ioan Alexandru a trecut la cele veșnice în ziua de 16 septembrie 2000, la Bonn, în Germania. A fost înmormântat la Mănăstirea Nicula.