Programul slujirii ierarhilor în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia „Înălțarea Domnului” din Podoleni, județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur al municipiului Cluj-Napoca împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului; Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord; Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Alioș, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Grinăuți, raionul Râșcani, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și Acoperământul Maicii Domnului” din Trossingen, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji în Parohia „Buna Vestire”, Olmsted Township, Ohio, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Dealul Furcilor din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia Butnărești, județul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia Baloteasca, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Catedrala Unirii din Focșani, județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Păiușeni, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfânta Muceniță Pelaghia” din Montecatini Terme, Italia.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din Petroșnița, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Cociuba Mare, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în Parohia Devesel, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea „Pogorârea Sfântului Duh” din Găvănoasa, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Paraclisul Episcopal ,,Sfântul Ioan Gura de Aur” din incinta Centrului Eparhial din Miercurea Ciuc, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji în Parohia Caravaneți, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Paraclisul „Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei” al Reședinței Episcopale din Deva.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji în Parohia Zimandcuz, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Grigorie Teologul” din Forlì, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Cuvios Siluan Athonitul” din Alcorcon, Spania.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din cadrul Reședinței Episcopale din Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Misiunea „Nașterea Maicii Domnului” din Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia „Înălțarea Domnului” din Doina, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia Mehala, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Bahu, raionul Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Băișești, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia Scărișoara, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Resighea, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereu vicar al Episcopiei Italiei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Spilimbergo, Italia.

Foto credit: BASILICA / Mircea Florescu