Odesa va găzdui o serie de manifestări dedicate limbii și culturii române la finalul lunii august

Orașul Odesa din Ucraina va găzdui o serie de manifestări dedicate limbii și culturii române la finalul lunii august, organizate cu sprijinul Consulatului General al României la Odesa.

Potrivit Agenției de presă BucPress din Cernăuți, programul va avea loc în 30 august și va reuni reprezentanți ai autorităților locale, instituțiilor culturale și academice, membri ai comunității românești din regiunea Odesa, precum și delegații și parteneri din România.

Manifestările vor începe dimineața, pe Aleea Eroilor din Parcul Național „Taras Șevcenko”, cu un moment de comemorare a eroilor căzuți. De la ora 09:30, participanții vor depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu, amplasat pe strada Bazarna nr. 31.

Manifestări cultural-artistice

La Biblioteca Națională Științifică din Odesa, este programată deschiderea oficială la ora 10:00, care va include manifestarea culturală „Odesa – Iași – Constanța” și Dictarea Internațională „Cuvântul care ne unește”.

Prin intermediul platformei Zoom vor participa reprezentanți ai asociațiilor românești din regiunea Odesa, ai autorităților și instituțiilor publice, precum și cadre didactice, tineri, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic. Participanții își vor putea testa cunoștințele de limba română, iar cele mai bune lucrări vor fi premiate cu diplome de excelență.

Programul va continua cu o vizită ghidată la expoziția de literatură română găzduită de Biblioteca Națională Științifică din Odesa, unde vor fi prezentate volume dedicate patrimoniului literar și cultural românesc.

Cooperare între Odesa și municipii din România

Un alt moment important este programat la ora 12:00, la Teatrul Național Academic de Operă și Balet din Odesa, unde va fi semnat Memorandumul de cooperare dintre municipiile Odesa și Iași. Documentul urmărește dezvoltarea relațiilor dintre cele două administrații și consolidarea cooperării regionale.

La ora 12:45, Primăria Constanța va preda oficial autobuze către Primăria Odesa, în cadrul relațiilor de sprijin și colaborare dintre cele două municipii.

Manifestările se vor încheia cu un spectacol festiv programat de la ora 15:00, la Premier Hotel din Odesa. Pe scenă vor urca formații din regiunea Odesa și din România, cu momente muzicale și artistice dedicate limbii, culturii și tradițiilor românești.

Ziua Limbii Române a fost instituită oficial în Ucraina printr-un decret semnat în 12 martie 2026 de președintele Volodimir Zelenski la București. Decizia urmărește consolidarea relațiilor româno-ucrainene și protejarea identității lingvistice și culturale a comunității românești din Ucraina.

Foto credit: Magnific / teksomolika