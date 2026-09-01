Ziua de rugăciune pentru creație: Apelul Bisericii pentru protejarea mediului înconjurător

Ziua de rugăciune pentru creație este marcată în data de 1 septembrie, la începutul Anului Bisericesc, printr-un apel al Bisericii la protejarea mediului înconjurător și la asumarea responsabilității față de creația lui Dumnezeu.

Inițiativa a fost lansată în anul 1989 de Patriarhul Ecumenic Dimitrios I, care a chemat lumea creștină la rugăciune pentru creație și pentru ocrotirea acesteia. Demersul a fost continuat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, cunoscut pentru preocuparea constantă față de protejarea mediului.

În mesajul transmis anul acesta, Sanctitatea Sa reafirmă angajamentul Patriarhiei Ecumenice pentru promovarea responsabilității față de creație: „Vom continua, prin cuvânt și faptă, să promovăm viziunea ecologică a Sfintei Biserici a lui Hristos și dinamismul ecologic al relației euharistice, ascetice și doxologice cu creația”.

O criză a libertății umane

Patriarhul Bartolomeu I arată că problemele de mediu nu pot fi separate de felul în care omul își înțelege libertatea și relația cu Dumnezeu.

„Criza ecologică contemporană este o criză a libertății umane, a religiei și filosofiei noastre, a ethosului și culturii noastre. Ceea ce se află la început este alterarea vătămătoare a libertății noastre – despărțirea și înstrăinarea noastră de Izvorul Vieții; ceea ce urmează este comportamentul distructiv față de mediul natural”.

„Mai presus de toate, omenirea trebuie să ajungă la un acord asupra unui ansamblu de valori fundamentale comune care, într-o lume marcată de conflicte și polarizare, să slujească drept busolă în călătoria către viitor. Considerăm principiul solidarității drept axa centrală a acestui ansamblu de valori”, a subliniat Sanctitatea Sa.

Ziua de rugăciune pentru creație este marcată în Biserica Ortodoxă prin manifestări liturgice și culturale pe parcursul lunii septembrie. Ulterior, inițiativei i s-a alăturat și Biserica Romano-Catolică, organizând activități reunite sub denumirea „Anotimpul Creației”.

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Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou