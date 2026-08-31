Patriarhul Ecumenic, despre Ziua de rugăciune pentru mediu: Să promovăm viziunea ecologică a Bisericii lui Hristos

„Vom continua, prin cuvânt și faptă, să promovăm viziunea ecologică a Sfintei Biserici a lui Hristos și dinamismul ecologic al relației euharistice, ascetice și doxologice cu creația”, a subliniat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I în mesajul cu ocazia Zilei de rugăciune pentru mediu.

Sanctitatea Sa a explicat că situația mediului înconjurător este legată de modul în care omul își înțelege libertatea și raportarea la Dumnezeu.

„Criza ecologică contemporană este o criză a libertății umane, a religiei și filosofiei noastre, a ethosului și culturii noastre. Ceea ce se află la început este alterarea vătămătoare a libertății noastre – despărțirea și înstrăinarea noastră de Izvorul Vieții; ceea ce urmează este comportamentul distructiv față de mediul natural”.

„Omenirea trebuie, în sfârșit, să înceteze să se comporte ca și cum nu ar ști și să înlăture definitiv iluzia că planeta Pământ poate suporta la nesfârșit poverile și distrugerile provocate de activitatea umană sau că natura are puterea de a se reînnoi singură”, a mai spus Patriarhul Bartolomeu I.

Sanctitatea Sa a amintit că Patriarhia Ecumenică a desfășurat inițiative dedicate protejării mediului încă din 1989, prin simpozioane, dialoguri și recomandări adresate comunităților și instituțiilor.

Un imperativ pentru omenire

Patriarhul Ecumenic a arătat că responsabilitatea față de mediul înconjurător trebuie asumată la toate nivelurile, de la comunitatea internațională până la fiecare persoană.

„Ethosul responsabilității pentru protejarea mediului natural trebuie să-și găsească expresia la nivel global, național, local și personal. Reafirmăm încă o dată necesitatea cultivării responsabilității ecologice este un imperativ categoric pentru omenire, în fața celei mai mari amenințări cu care a fost chemată să se confrunte de-a lungul întregii sale istorii”, a subliniat Sanctitatea Sa.

„Mai presus de toate, omenirea trebuie să ajungă la un acord asupra unui ansamblu de valori fundamentale comune care, într-o lume marcată de conflicte și polarizare, să slujească drept busolă în călătoria către viitor. Considerăm principiul solidarității drept axa centrală a acestui ansamblu de valori”.

Totodată, Patriarhul Bartolomeu I a amintit că ziua de 1 septembrie, așezată la începutul anului bisericesc, are și o importantă dimensiune liturgică: „Respectul concret față de sfințenia persoanei umane și grija pentru integritatea creației sunt, din perspectivă creștină, manifestări vitale ale realizării euharistice a Bisericii și ale chemării omului de a deveni preotul creației”.

La finalul mesajului, Sanctitatea Sa a transmis ca noul an bisericesc să fie „prielnic și roditor în fapte bune și plăcute lui Dumnezeu”, invocând asupra credincioșilor harul și mila Domnului Iisus Hristos, prin mijlocirea Maicii Domnului.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou