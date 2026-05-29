Ecologia creștină explicată de pr. Gheorghe Holbea: Lumea este spațiu al harului, nu al exploatării

„Lumea este spațiu al harului și nu al exploatării”, a subliniat părintele Gheorghe Holbea în cadrul emisiunii „Lumina Cunoștinței” de la Radio Trinitas, dedicată relației dintre om și natură în teologia ortodoxă.

Părintele conferențiar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a explicat că omul a primit de la Dumnezeu responsabilitatea de a îngriji lumea creată, iar această misiune nu trebuie înțeleasă ca o stăpânire despotică, ci ca o slujire.

„Atunci când spunem stăpânire, trebuie să avem în vedere această poruncă, pentru că stăpân nu înseamnă doar a stăpâni în mod tiranic. Stăpânirea este, de fapt, o providență, o purtare de grijă a omului”.

„Omul este numit de Sfinții Părinți și, în special, de Sfântul Maxim Mărturisitorul, microcosmos, adică cel care recapitulează cosmosul în mic, în sensul în care făpturile se valorifică prin om”, a afirmat părintele Gheorghe Holbea.

Omul modern nu mai simte natura

Referindu-se la modul în care tradiția ortodoxă privește creația, clericul a amintit că toate cele create au o rațiune și un sens în planul lui Dumnezeu.

„În lumea lui Dumnezeu, nimic nu este întâmplător”, a spus părintele, explicând că întreaga creație este întemeiată pe o logică a dăruirii și a jertfei, fiecare nivel al existenței contribuind la susținerea celuilalt.

În contrast cu această viziune, părintele Gheorghe Holbea a observat că omul contemporan se îndepărtează tot mai mult de natură și de capacitatea de a contempla frumusețea creației: „Omul de astăzi este omul artificial, omul care a pierdut simțul naturalului, simțul firescului”.

„Problema esențială pentru omul modern și postmodern, este următoarea: nu mai are această simțire, nu mai simte natura, nu mai simte ritmul cosmic”, a explicat preotul.

Starea omului poate influența natura

În acest context, părintele Gheorghe Holbea a evidențiat rolul contemplației în redescoperirea legăturii dintre om și creație: „Dumnezeu ne-a lăsat mintea pentru a ne mira și ca organ al contemplației”, a afirmat părintele conferențiar.

Potrivit preotului, criza ecologică nu poate fi separată de starea spirituală a omului.

„Starea omului este cea care influențează natura”, a spus pr. Gheorghe Holbea, amintind că, în tradiția creștină, relația dintre om și creație este una profundă, iar degradarea mediului înconjurător reflectă adesea degradarea lăuntrică a persoanei.

Emisiunea a fost realizată în contextul Zilei de Acțiune pentru Climă și Zilei Internațională a Diversității Biologice și a evidențiat perspectiva ortodoxă asupra responsabilității omului față de lumea creată de Dumnezeu.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu