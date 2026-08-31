Patriarhul Daniel îi mulțumește Patriarhului Ecumenic pentru semnarea actelor de canonizare a patru sfinți români athoniți

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis luni un mesaj de mulțumire adresat Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, cu ocazia semnării actelor de canonizare a patru sfinți români athoniți.

„În mod deosebit, canonizarea celor patru părinți athoniți de origine română – Ieromonahul Nifon, Monahul Nectarie „Protopsaltul”, Ieromonahul Dionisie de la Colciu și Ieromonahul Petroniu – constituie pentru Biserica Ortodoxă Română un prilej de profundă recunoștință adusă lui Dumnezeu”.

Patriarhul României a subliniat rolul sfinților în întărirea relațiilor între Bisericile Ortodoxe surori: „Prin exemplul vieții lor sfinte, noii sfinți athoniți români întăresc comuniunea dintre Bisericile Ortodoxe și contribuie la aprofundarea relațiilor frățești panortodoxe”.

„Ne rugăm ca Părintele Ceresc să reverse harul și binecuvântarea Sa asupra Sanctității Voastre și asupra Sfintei Biserici a Constantinopolului, iar noii sfinți athoniți canonizați să mijlocească înaintea Preasfintei Treimi pentru pacea, unitatea și bunăstarea Bisericii Ortodoxe”, a transmis la final Preafericirea Sa.

Text integral:

Sanctității Sale Bartolomeu,

Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă

și Patriarhul Ecumenic

Sanctitatea Voastră,

Cu profundă bucurie duhovnicească în Domnul nostru Iisus Hristos, am primit vestea despre importantul eveniment care a avut loc sâmbătă, 29 august 2026, în Catedrala Patriarhală din Fanar, după încheierea lucrărilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice, când au fost semnate Actele Patriarhale și Sinodale privind canonizarea a șase părinți athoniți.

Suntem profund emoționați și impresionați de semnificația duhovnicească a acestui eveniment binecuvântat. În mod deosebit, canonizarea celor patru părinți athoniți de origine română – Ieromonahul Nifon, Monahul Nectarie „Protopsaltul”, Ieromonahul Dionisie de la Colciu și Ieromonahul Petroniu – constituie pentru Biserica Ortodoxă Română un prilej de profundă recunoștință adusă lui Dumnezeu.

În același timp, exprimăm Sanctității Voastre și membrilor Sfântului Sinod profunda noastră recunoștință pentru acest eveniment binecuvântat, care are o atât de mare însemnătate duhovnicească și eclesială.

Avem deplina încredințare că pomenirea liturgică și cinstirea acestor noi sfinți athoniți români vor aduce bogate roade duhovnicești întregii lumi ortodoxe. Prin rugăciunile lor înaintea Tronului Preasfintei Treimi și prin exemplul vieții lor sfinte, noii sfinți athoniți români întăresc comuniunea dintre Bisericile Ortodoxe și contribuie la aprofundarea relațiilor frățești panortodoxe.

Cu acest binecuvântat prilej, adresăm Sanctității Voastre frățești urări de sănătate, putere și ajutor îmbelșugat de la Dumnezeu în lucrarea pastorală și misionară pe care o desfășurați în slujirea Patriarhiei Ecumenice.

Ne rugăm ca Părintele Ceresc să reverse harul și binecuvântarea Sa asupra Sanctității Voastre și asupra Sfintei Biserici a Constantinopolului, iar noii sfinți athoniți canonizați să mijlocească înaintea Preasfintei Treimi pentru pacea, unitatea și bunăstarea Bisericii Ortodoxe.

Cu aleasă prețuire și îmbrățișare frățească în Domnul nostru Iisus Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene