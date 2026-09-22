Reprezentanții mediului academic din China au celebrat cu versuri eminesciene 70 de ani de studii românești la Beijing

Zeci de cadre didactice, studenți și absolvenți de la catedrele de limba română din China au marcat duminică, la Universitatea de Studii Străine din Beijing (BFSU), 70 de ani de studii românești, începute odată cu înființarea secției de limba română a acestei instituții, informează Radio China Internațional.

În deschidere, studenți chinezi au recitat poemul „Glosă” de Mihai Eminescu, poetul român cel mai studiat și tradus în China de peste 100 de ani.

Amfitrionul evenimentului a fost prof. univ. dr. Dong Xixiao, Prodecanul Facultății de Limbi și Culturi Europene și Directorul Centrului de Studii Românești ale BFSU.

Alocuțiuni

În discursul inaugural, prof. univ. dr. Zhao Gang, Prorectorul BFSU, a evocat momentul înființării catedrei de Limba română a universității.

„Fiind prima specializare de limbă de mică circulație înființată de universitatea noastră, aceasta a avut încă de la început o misiune nobilă: aceea de a servi obiectivelor generale ale diplomației naționale și de a contribui la apropierea popoarelor Chinei și României”, a spus prorectorul BFSU.

Excelența Sa Dan-Horia Maxim, Ambasadorul României în China, a subliniat în alocuțiunea sa că, de-a lungul celor șaptezeci de ani, activitatea didactică a acestei specializări a fost neîntreruptă.

„De-a lungul celor 70 de ani sărbătoriți astăzi, secția de limba română a Universității de Studii Străine din Beijing a beneficiat de sprijinul guvernului român și al reprezentanțelor românești din China”, a spus ambasadorul român.

Mesaje, forum și lansare de carte

La eveniment au mai fost prezenți: Ministrul Plenipotențiar Claudiu Florian, atașat cultural al Ambasadei României; Ema Stoian, referent principal la Institutul Cultural Român (ICR) Beijing; conf. dr. Andreea Nechifor de la Universitatea Transilvania din Brașov, foștii ambasadori ai Republicii Populare Chineze la București, Xu Jian și Huo Yuzhen, precum și alți oficiali și personal diplomatic din țara gazdă.

Au fost transmise mesaje din partea prof. univ. dr. Marian Preda, Rectorul Universității din București, din partea Ambasadei Republicii Populare Chineze la București și din partea Vioricăi Dăncilă, Președinta Casei Româno-Chineze.

Manifestarea a continuat cu un forum despre predarea în limba română și cu lansarea unui „Curs practic de limba română” în două volume semnat de prof. univ. dr. Ding Chao în cooperare cu profesorii Dong Xixiao, Pang Jiyang și Petru Apachiței.

Roadele cooperării academice

16 profesori din România au format de-a lungul timpului cadrele didactice BFSU, instituția având colaborări cu universități din București, Iași, Sibiu, Brașov și Constanța. Printre absolvenții specializării în limba română a universității se numără viceministrul Liu Guchang și mai mulți ambasadori și oameni de știință și cultură din China.

În ultimii ani, secția de limba română a BFSU a devenit sursă de cadre didactice și pentru alte de universități partenere din China, astfel că, în prezent, limba română este predată și la alte două universități din Beijing, precum și la universități din Shanghai, Xi’an, Sichuan și Tianjin.