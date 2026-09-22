200 de ani de la sfințirea unei biserici bănățene: Pe fiecare cărămidă stă scris câte un nume, a spus Mitropolitul Ioan

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Alioș, județul Timiș, a aniversat duminică împlinirea a 200 de ani de la sfințire. Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a binecuvântat lucrările realizate în ultimii ani la lăcașul de cult și placa comemorativă dedicată bicentenarului.

„Pe fiecare cărămidă zidită aici stă scris câte un nume, care va fi pomenit veșnic în Împărăția lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a binecuvântat lucrările recente și o plachetă comemorativă, evocând sacrificiul întemeietorilor.

Ierarhul i-a îndemnat pe membrii comunității să păstreze memoria înaintașilor care au construit și înfrumusețat biserica de-a lungul generațiilor.

În cadrul liturghiei juhilliare, au fost pomeniți preoții care au slujit de-a lungul timpului în biserica din Alioș, precum și eroii localității.

Istoria comunității

Lucrările realizate în ultima perioadă au cuprins refacerea acoperișului, placarea pardoselii cu marmură și lucrări de hidroizolație la casa parohială și anexele acesteia. Totodată, a fost construită o capelă funerară cu sprijinul Primăriei Comunei Mașloc.

Despre istoria comunității au vorbit și Nicolae Ievri, cunoscut în sat drept „Uica Lae”, epitrop al bisericii în vârstă de 92 de ani, și prof. Letiția Mișca, care a evidențiat colaborarea dintre școală și parohie.

Parohia Alioș numără în prezent aproximativ 200 de familii și 550 de credincioși. Părintele paroh Radu Ioan Meșter, care împlinește anul acesta 11 ani de slujire în comunitate, a fost hirotesit iconom.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Alioș a fost construită între anii 1823 și 1826 și păstrează elemente de arhitectură specifice Banatului, cu influențe baroce târzii. De-a lungul celor două secole de existență, lăcașul a trecut prin mai multe etape de restaurare, între care lucrările realizate în perioada 2010-2012, când au fost refăcute atât exteriorul, cât și interiorul bisericii.