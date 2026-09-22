Sănătate pentru sate: Localnicii dintr-o comună vâlceană au beneficiat gratuit de consultații medicale de specialitate

Localnicii din comuna Frâncești, județul Vâlcea, au beneficiat sâmbătă de consultații medicale de specialitate gratuite în cadrul Campaniei „Sănătate pentru sate” a voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale.

Caravana medicală a dispus de personal specializat în boli de nutriție, diabet, urologie, ortopedie, cardiologie și altele. Pacienților le-au fost efectuate investigații EKG și ecografii.

Dănuț Prună, coordonator voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, a spus că acțiunea a fost una deosebit de utilă pentru localnici, în special pentru persoanele vârstnice.

„Prin Sănătate pentru Sate oferim gratuit consultații și investigații medicale, atât persoanelor asigurate, cât și celor neasigurate. Faptul că unele probleme de sănătate sunt depistate din timp este un sprijin concret pentru pacienți și, în același timp, le oferă medicilor posibilitatea de a interveni mai repede și de a stabili tratamentul potrivit”.

Totodată, Maria Manuela Răvaș, medic specialist în chirurgie generală, a precizat că investigațiile realizate au contribuit la identificarea unor afecțiuni care necesită tratament de corespunzător.

„Odată ce descoperim ceva patologic, putem îndruma pacientul pentru investigații complementare și pentru stabilirea conduitei terapeutice potrivite”.

Activitatea s-a desfășurat cu ajutorul preotului din localitate și cu sprijinul autorităților locale. Până în prezent, Campania „Sănătate pentru sate” a organizat aproape 170 de acțiuni în 14 județe.