PS Lucian la Mănăstirea Petroșnița: Suntem chemați să ne asumăm cu demnitate și responsabilitate crucea vieții

„Suntem chemați să ne asumăm cu demnitate și responsabilitate crucea vieții, să ascultăm cu atenție și să împlinim cuvântul Domnului care ne spune: Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze Mie”, a spus Episcopul Lucian al Caransebeșului duminică la Mănăstirea Petroșnița.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la altarul exterior al așezământului monahal în prezența a sute de pelerini din Banatul montan.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să-L urmeze pe Dumnezeu în fiecare zi și să nu se lepede de cruce.

„Să ne însușim și noi mântuirea obiectivă pe care El ne-a adus-o pe Crucea Golgotei și să împletim credința cu faptele cele bune, așteptând ca harul lui Dumnezeu să le împlinească și să le desăvârșească pe toate cele nepotrivite și neasumate de noi, pentru că dumnezeiescul har pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsuri le împlinește, așa cum spunem la Taina Hirotoniei”.

Mănăstirea Petroșnița

Piatra de temelie a mănăstirii a fost pusă în 2005. În anul următor a fost construită prima clădire din piatră de râu și cărămidă pentru obștea mănăstirii.

Lăcașul de cult al mănăstirii a fost sfințit în anul 2012 de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Mănăstirea de la Petroșnița are hramurile Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei.