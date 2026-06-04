Podgoriile lui Dumnezeu: Jurații Concursului Internațional de Vinuri Vinarium au vizitat Cooperativa Via Domnului

Jurații Concursului Internațional de Vinuri Vinarium au vizitat vinerea trecută Cooperativa agricolă „Via Domnului” a Arhiepiscopiei Bucureștilor de la Mănăstirea Jercălăi, județul Prahova.

Cei aproximativ 50 de experți și jurnaliști de profil din peste 20 de țări au fost întâmpinați de Arhim. Petru Ungureanu, starețul mănăstirii și Consilier Eparhial la Sectorul Agricol, viticol și silvic al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Astăzi sărbătorim mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dăruit, pentru plante, pentru flori și pentru toate darurile prin care omul a învățat în timp să transforme rodul pământului într-o experiență a bucuriei”, le-a spus starețul oaspeților.

„Îmi doresc ca fiecare oaspete să fie mai bogat sufletește, să simtă pe Dumnezeu, Care este pretutindeni, să ne bucurăm de mireasma florilor, de armonia Ierbarului și de oamenii dragi de lângă noi. Iar mai departe să înflorim fiecare în locul în care ne-a așezat Dumnezeu.”

Luna mai reprezintă o perioadă specială pentru cooperativa Via Domnului, fiind un moment prielnic pentru recoltarea plantelor necesare unui vin unic, specific acestei podgorii – Ierbarul de Jercălăi.

„Noi acum am intrat într-o altă campanie de recoltat, de preluat plante pe care le folosim pentru obținerea Ierbarului și ne aflăm de o săptămână în perioada în care am recoltat floare de soc, floare de salcâm, petale de trandafir, mentă”, a explicat Claudiu Porumb, enologul cooperativei.

„Așa debutează la noi prima colectare de ingrediente pentru a obține acel vin de leac mănăstiresc, Ierbar.”

„Ierbarul se face din mai multe tipuri de plante macerate. Avem Ierbar alb, avem un Ierbar rosé și un Ierbar roșu și de multe ori Ierbarul acesta este dus puțin către pelin. E mai mult decât un pelin să știți pentru că nu predomină neapărat pelinul în aceste vinuri”, a explicat și Sergiu Nedelea, somelier.

„Suntem surprinși, în primul rând, de diversitatea acestor vinuri, de inovația care există în ele. Nu sunt niște vinuri care le putem găsi oriunde, cred că nu știu dacă le mai putem găsi în altă parte, aceste vinuri care sunt aromatizate cu plante, cu flori”, a spus prof. Valeriu Cotea, jurat.

Experții Vinarium au luat parte la un moment artistic și au degustat vinuri și produse culinare locale.

„Noi, la Vinarium, considerăm că șansa la o viață mai bună crește în cazul comunităților din jurul viilor”, a subliniat Cătălin Păduraru, președintele Vinarium International Winde Contest.

„Cei care sunt în satele respective, mai devreme sau mai târziu, vor deveni furnizori de servicii, vor putea avea mărfuri, produse tradiționale pe care să le ofere turiștilor.”

Cooperativa Via Domnului investește permanent în calitatea vinului, în tehnologii și, cel mai important, în oameni. „Simțim nevoia să fim solidari cu investițiile noi precum cele de la Via Domnului, care ne duc în elita lumii vinului”, a spus Cătălin Păduraru.

Jurații internaționali au fost impresionați de ceea ce au găsit la Via Domnului.

„Ne aflăm în prezent într-un loc foarte interesant, cu un peisaj superb, o organizare excelentă și o calitate a vinului ieșită din comun”, a declarat, pentru Trinitas TV, Agostinho Peixoto, jurat din Portugalia.

„Suntem obișnuiți aici să degustăm vinuri care, aș putea spune, sunt create cu ajutorul lui Dumnezeu. În prezent ne aflăm în Via Domnului și acestea sunt, până la urmă, podgoriile lui Dumnezeu și recomand cu căldură oricui să o viziteze. Este un loc foarte plăcut, incredibil de bine organizat, cu restaurant și preparate tipice regionale.”

„În primul rând, România este o țară care îți este cu adevărat pe placul sufletului, inclusiv datorită oamenilor”, a spus și Janna Rijpma-Meppelink, jurat din Olanda și jurnalist specializat în vinuri, cu o experiență de 30 de ani. „Este foarte plăcut să fiu aici, în cadrul Vinarium și să văd calitatea vinurilor românești și în special a vinurilor de la Via Domnului.”

Recunoscut drept cel mai important concurs de profil din Europa Centrală și de Est, „Vinarium International Wine Contest” reunește anual experți în vinuri din întreaga lume. În ultimii trei ani, municipiul Ploiești a găzduit renumitul concurs, la care participă și vinurile produse la Podgoria Jercălăi.

Anul acesta, cea de-a 23-a ediție a Vinarium International Wine Contest s-a desfășurat în perioada 28-31 mai 2026 la Ploiești, reconfirmând statutul României ca reper pe harta internațională a vinului.

Competiția a reunit la Ploiești și în regiunea Dalul Mare zeci de specialiști din întreaga lume, oferind producătorilor români oportunitatea de a-și prezenta vinurile în fața unui juriu de prestigiu.

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Via Domnului