Cercetători din țară și din străinătate vor dezbate noile descoperiri despre arta medievală din România

Cercetători din țară și din străinătate vor dezbate la București cele mai recente descoperiri și rezultate ale studiilor dedicate artei medievale și premoderne din România.

Întâlnirea va avea loc în zilele de joi și vineri în cadrul Sesiunii anuale de comunicări științifice organizate de Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române.

Manifestarea se va desfășura în format hibrid, în Sufrageria Regală a Muzeului Național de Artă al României, partener al activităților institutuției de cultură.

Cercetări recente

Programul reunește istorici de artă și ai perioadei Evului Mediu, arhitecți, restauratori, arheologi și teologi și este structurat în opt sesiuni tematice.

Printre participanți se numără arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod din București, maica Atanasia Văetiși, doctor în istoria artei și muzeograf la Mănăstirea Stavropoleos, și Octavian Gordon, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Potrivit organizatorilor, comunicările urmăresc să prezinte „rezultate inedite ale cercetărilor de teren, analize iconografice riguroase și piese de patrimoniu recent identificate sau restaurate”.

Printre subiectele abordate se numără activitatea călugărului Gavriil Uric, miniaturist și caligraf român în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, castelele transilvănene, picturi renascentiste și texte liturgice din secolele 16-17. Totodată, vor fi prezentate studii despre manuscrise grecești, icoane, inscripții murale și atelierele de miniaturiști valahi de la începutul secolului al 18-lea.

Manifestarea va include și cercetări privind arhitectura medievală românească, pe baza arhivei Serviciului special condus de André Lecomte du Noüy, precum și studii despre conexiunile post-bizantine din Balcani și valorificarea icoanelor pe sticlă din Transilvania.

Moment artistic de final

Programul științific se va încheia vineri, 25 septembrie, printr-un moment dedicat muzicii și istoriei culturale.

Ansamblul de muzică veche „Dimitrie Cantemir” de la Universitatea Națională de Muzică din București va susține concertul „De la Stambul la București”.

Concertul va fi precedat de o prelegere a lui Cătălin Cernătescu, asistent de cercetare științifică în cadrul instituției universitare, despre Anton Pann și muzica religioasă și laică din Bucureștiul din secolul al 19-lea.

Sesiunea de comunicări va face legătura cu aniversarea a 304 ani de la ridicarea Bisericii Krețulescu, care va avea loc în zilele de 26 și 27 septembrie în vecinătatea Muzeului Național de Artă al României.