Sf. Ioachim și Ana, model pentru familii, spune PS Timotei Prahoveanul. Ierarhul a sfințit iconostasul Parohiei Mărțișor

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit marți, la parohia bucureșteană Mărțișor, despre modelul de răbdare, încredere și iubire de Dumnezeu oferit de Sfinții Părinți Ioachim și Ana, părinții după trup ai Maicii Domnului.

Ca Iov, nici Sf. și Dreptul Ioachim „n-a îndrăznit să spună vreun cuvânt împotriva lui Dumnezeu, pentru că și unul, și celălalt, și alți oameni drepți L-au iubit cu adevărat pe Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa. „Așa poate fi definită așteptarea lor, răbdarea și încredințarea că Dumnezeu va privi spre ei.”

Spre deosebire de familiile de azi, care nu au prunci sau refuză darul vieții, Sfinții Părinți după trup ai Maicii Domnului „au primit cel mai mare dar” pentru răbdarea și rugăciunea lor.

O familie sfântă

„Din familia lor a ieșit cea mai aleasă dintre făpturile pământești. Vasul cel ales și Templul în care avea să se așeze Stăpânul veacurilor. Biserică însuflețită au numit-o imnografii și Rai cuvântător, Lauda fecioriei și celelalte cuvinte pe care în general oamenii apropiați de Biserică le cunosc”, a amintit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Nimeni nu este pomenit atât de des ca drepții și dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana. La fiecare slujbă ei sunt amintiți tocmai pentru stăruitoarea lor rugăciune. Nimeni dintre noi nu ar avea o asemenea răbdare, pentru că, la cei 50 de ani de împreună-viețuire, provenind și unul, și altul din familii cu veche tradiție ebraică, ei au fost crescuți și au trăit în acest spirit al rugăciunii.”

„Tocmai de aceea ne sunt oferiți ca modele la fiecare slujbă, nu doar la Sfânta Liturghie, ci și la celelalte, fiind întotdeauna amintiți la Apolis, sau la încheierea slujbelor pe care Biserica le săvârșește dintotdeauna”, a precizat ierarhul.

Dar pentru Dumnezeu și Maica Domnului

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a relatat ce ne spune tradiția despre această familie și a inclus citate ample din scrierile Sf. Ioan Damaschin despre Maica Domnului.

„În încheiere, amintesc ceea ce Părinții Bisericii au așezat în troparul acestei sărbători, spunând că este bucurie nașterea Maicii Domnului pentru toată lumea, că din ea avea să se nască Hristos, Mântuitorul lumii”, a spus Preasfinția Sa spre finalul omiliei.

„Este o bucurie deosebită și pentru parohia în care ne aflăm. Și darul de care vorbea Sfântul Ioan Damaschin, pe care noi, creștinii, suntem chemați să-l aducem lui Dumnezeu întotdeauna – în primul rând inima noastră sau o fărâmă din ea –, darul acesta al parohiei dumneavoastră pentru Maica Domnului este o frumoasă catapeteasmă care a fost binecuvântată astăzi.”

„Este un dar care, împreună cu darul inimilor dumneavoastră, se oferă Domnului și Preacuratei Sale Maici.”

Diplome și distincții

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a înmânat diplome și distincții acordate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel binefăcătorilor parohiei.

Părintele Paroh Dragoș Aureliu Marineață a fost înaintat la rangul de iconom stavrofor, iar Părintele Coslujitor Marian Mugurel Crăciun a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici.

Doi preoți pensionari, Pr. Ticu Bută și Pr. Vasile Marin, îmbisericiți pe seama Parohiei Mărțișor, au primit Diploma omagială cu medalie a Anului omagial al pastorației familiei creștine.

Consiliul Parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Comitetul Parohial Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

Vezi și: