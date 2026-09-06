Dumnezeu ne îndeamnă să nu lipsim de la ospățul Fiului de Împărat: PS Timotei Prahoveanul la Parohia Cornu de Jos

„Chemarea lui Dumnezeu adresată către noi, toți, – prin taina Botezului și prin îndemnul inimii cel din adânc, pe care oamenii credincioși ar trebui să-l simtă mereu – ne îndeamnă să nu lipsim de la ospățul Fiului de Împărat”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, duminică, la Parohia Cornu de Jos din județul Prahova.

Preasfinția Sa a explicat că acest ospăț reprezintă Liturghia, pe care Mântuitorul a instituit-o în Sfânta și Marea Joi prin Cina cea de Taină.

Chemarea la Cina Euharistică

„Aceasta este cea mai mare și mai înaltă chemare adresată cuiva. Toate celelalte chemări, celelalte demnități omenești, mai mari, mai mici, pe treapta ierarhică, sunt importante și ne amăgesc mai mult sau mai puțin pe fiecare dintre noi”, a spus ierarhul.

„Dar nu este nicio chemare mai înaltă și nicio cinste mai autentică decât aceea de a fi prezenți la Cina sau la ospățul Mielului.”

Ierarhul a amintit că Părinții Bisericii ne spun că Biserica este casa nunții Fiului de împărat.

„Acesta este lăcașul unde are loc permanent nunta, cina, despre care ne vorbește mai profund Sfântul Evanghelist Ioan în Cartea Apocalipsei, în capitolul 19, care ne spune că fericiți sunt cei care sunt chemați și răspund la cina nunții Mielului”, a precizat părintele episcop vicar.

„Mielul, în cuvintele Sfântului Evanghelist Ioan, este Cel Care Se jertfește, după cuvântul pe care el, ucenicul iubit al Domnului, l-a auzit pe malul Iordanului de la învățătorul său, de la Sfântul Ioan Botezătorul.”

Nunta ca legătură de iubire cu Dumnezeu

„Nunta Fiului de Împărat nu este o simplă petrecere”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. „Este legătura de nepătruns pe care mintea noastră limitată nu o poate înțelege în mod deplin, iubirea fără de margini a Fiului Împăratului față de Biserica Lui.”

Ierarhul a subliniat că biserica nu înseamnă doar o construcție, oricât de importantă ar fi aceasta:

„Înseamnă mult mai mult. Înseamnă o legătură în Duh și în adevăr cu Cel care este Învierea și Viața.”

Să cerem de la Dumnezeu veșmânt luminos

În ultima parte a cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a explicat ce reprezintă haina de nuntă din parabolă.

„Veșmântul acesta interior sau lăuntric se țese, se lucrează încă din anii când poți deosebi binele de rău. Fericitul Augustin, referindu-se la același subiect, ne spune că haina nunții nu este altceva decât iubirea care izvorăște din inimă, iubirea care ne ajută să avem un cuget bun și o credință nefățarnică”, a spus ierarhul.

„Dacă nu avem această fărâmă de iubire, faptele rămân nelucrătoare.”

Ierarhul i-a sfătuit pe credincioși să se cerceteze lăuntric și să ceară ajutorul lui Dumnezeu spre luminarea hainei sufletului: „Dacă nu avem haina potrivită, să alergăm la Dumnezeu și să-L rugăm să ne îmbrace și pe noi cu veșmântul luminos”, a spus Preasfinția Sa.

Binecuvântarea lucrărilor și distincții pentru sprijinitori

Liturghia arhierească oficiată la Cornu de Jos a fost precedată de slujba de binecuvântare a lucrărilor de reamenajare a sfântului lăcaș.

Din sobor au făcut parte: Părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal; Părintele Grigore Melnic, Protopop de Câmpina; Protos. Arsenie Muscalu, duhovnicul Mănăstirii Cornu din județul Prahova; Părintele Paroh George Constantin Leescu‑Popa; Părintele Coslujitor Răzvan‑Andrei Stoian și Arhid. Andrei Duță.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a înmânat diplome și distincții acordate de Patriarhul României, astfel:

Părintele paroh a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici, iar Părintele Coslujitor Răzvan‑Andrei Stoian Ordinul „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul”.

Daniel‑Virgil Nanu, Președintele Consiliului Județean Prahova, a fost distins cu Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”, iar Cornel Nanu, Primarul comunei Cornu, cu Ordinul „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul” pentru mireni.

Alexandru Ștefan Nanu a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Iulian Voicu Ordinul „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul”, iar Elena Teodorescu a primit Diploma cu medalie a Anului omagial 2026 – al pastorației familiei creștine.

Parohia Cornu de Jos este pusă sub ocrotirea Sf. Cuv. Parascheva.