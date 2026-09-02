Sfântul Dionisie Exiguul a fost cinstit la unica biserică din Galați care îl are ca ocrotitor

Sfântul Dionisie Exiguul a fost cinstit marți la unica biserică din Galați care îi are ca ocrotitor. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Ierarhul a apreciat activitatea pastorală, educațională și filantropică desfășurată în cadrul comunității parohiale.

„Vedem cum, prin preoții foarte devotați, pregătiți, harnici și aplecați spre lucrarea pastorală și educațională, această parohie este ca o ramă din stupul duhovnicesc al eparhiei, plină de mierea rugăciunii, a comuniunii și a lucrării frumoase cu tineretul și în casa filantropică din vecinătate”.

O atenție deosebită a fost acordată coralei de copii a parohiei, pe care Arhiepiscopul Dunării de Jos a descris-o drept „o mare bucurie și o binecuvântare care să rămână în sufletele și în inimile noastre”.

După Sfânta Liturghie a fost săvârșit un parastas pentru ctitorii, binefăcătorii și slujitorii bisericii trecuți la Domnul. Data de 1 septembrie are o semnificație aparte pentru comunitate, deoarece în aceeași zi, în anul 1963, a avut loc prima sfințire a lăcașului de cult.

În curtea bisericii funcționează și un Centru social-filantropic și educațional, așezat sub ocrotirea Sfintei Macrina cea Tânără și destinat copiilor proveniți din familii defavorizate. Cu prilejul hramului, parohia a oferit alimente și produse igienico-sanitare mai multor vârstnici și familii vulnerabile.