Episcopul Veniamin despre exemplul Sfinților Ioachim și Ana: Să avem răbdare când trecem prin încercări

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud i-a îndemnat marți pe credincioșii Parohiei „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din Ghioltosu, Rep. Moldova, să urmeze exemplul ocrotitorilor comunității.

„Să avem răbdare atunci când trecem prin încercări, să nu ne descurajăm și să luptăm până la sfârșit, pentru că Dumnezeu poate schimba lucrurile spre folosul oamenilor”, a spus ierarhul cu prilejul hramului sărbătorit potrivit calendarului nerevizuit.

Preasfinția Sa a arătat statornicia Sfinților Ioachim și Ana, care, deși au ajuns la bătrânețe fără copii, nu au renunțat la rugăciune și la încrederea în Dumnezeu.

„În pofida răutății oamenilor, ei au rămas statornici în credință. Ioachim s-a retras în pustie, petrecând în post și rugăciune, iar Dumnezeu, văzând rugăciunea lui și plângerea Anei, S-a milostivit asupra acestei familii și a trimis pe îngerul Său să le vestească binecuvântarea nașterii unei prunce”.

„Sfânta Ana a născut, la bătrânețile sale, pe cea care a fost aleasă de Dumnezeu pentru ca din ea să Se întrupeze Cuvântul lui Dumnezeu. Prin nașterea Pruncii Maria se pune început mântuirii noastre”, a mai spus episcopul.

Dumnezeu poate schimba tot

Preasfințitul Părinte Veniamin a explicat că încercările vieții nu trebuie trebuie să devină motive de deznădejde.

„Din viața Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana învățăm să avem o credință puternică, în pofida lucrurilor care se întâmplă în viața noastră. Ei au aflat mult har și putere de la Dumnezeu. Nu au deznădăjduit și nu s-au descurajat”, a spus ierarhul.

Totodată, Episcopul Basarabiei de Sud a subliniat responsabilitatea părinților de a primi cu recunoștință darul vieții: „Dumnezeu a binecuvântat familia prin nașterea de prunci și trebuie să ne asumăm”.

La finalul slujbei, ierarhul a sfințit piatra de temelie a viitoarei clopotnițe și a evidențiat eforturile comunității parohiale, precum și lucrarea preotului paroh Petru Andon.

Noua biserică din Ghioltosu a fost construită între anii 2021 și 2024. Lăcașul de cult are un al doilea hram închinat Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici. În cadrul aceleiași comunități funcționează și Centrul Misionar Parohial.