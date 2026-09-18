Parohia Iancu Vechi-Mătăsari organizează un târg de produse tradiționale și vânătorești cu prilejul hramului de toamnă

Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din Capitală organizează un târg de produse tradiționale și vânătorești cu prilejul hramului de toamnă, în perioada 18-20 septembrie, în curtea lăcașului de cult.

Manifestarea se desfășoară pentru al doilea an și face parte din programul parohial „Credință, spiritualitate, cultură și tradiție românească”.

Acțiunea este realizată în parteneriat cu Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică BIO ROMANIA și Federația Asociațiilor Vânătorești din România (FeAV).

Potrivit unui comunicat de presă transmis de parohia bucureșteană, târgul își propune să contribuie la „promovarea produselor tradiționale românești și conștientizarea semenilor noștri despre importanța unei alimentații sănătoase”, precum și la susținerea producătorilor locali.

Programul se va încheia duminică, în ziua în care comunitatea parohială îi va sărbători pe Sfântul Mucenic Eustație, ocrotitorul vântărilor, împreună cu familia sa, Teopista, Agapie și Teopist. Credincioșii vor primi daruri culinare pregătite de comitetul parohial.

Sfântul Mucenic Eustație

Sfântul Mucenic Eustație este cunoscut drept ocrotitor al vânătorilor. Înainte de primirea botezului, acesta purta numele Plachida și era un comandant militar vestit în timpul împăratului Traian.

Potrivit tradiției, în timpul unei vânători, Plachida a văzut între coarnele unui cerb o Cruce strălucitoare, în care se afla chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci a auzit glasul lui Hristos, Care i-a descoperit că i Se arătase pentru a-l chema la cunoașterea adevăratului Dumnezeu.

În urma acestei experiențe, Plachida s-a convertit la creștinism și a primit, prin Botez, numele Eustație. Împreună cu soția sa, Tatiana, devenită Teopista, și cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, sfântul a rămas statornic în credință.

În timpul împăratului Hadrian, familia a fost chemată să aducă jertfe idolilor, însă a refuzat, mărturisindu-L pe Hristos, motiv pentru care cei patru au fost supuși chinurilor și au primit cununa muceniciei.