România și Ucraina au reluat cooperarea privind drepturile minorităților naționale: S-au remarcat progrese semnificative

Autoritățile din România și Ucraina au reluat cooperarea privind drepturile minorităților naționale, în cadrul primei reuniuni a Comisiei mixte interguvernamentale organizate după anul 2018.

Potrivit unui comunicat transmis de Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea Conștiinței (DESS), Reuniunea s-a desfășurat online în 28 august și a marcat reluarea activității unui mecanism bilateral dedicat protejării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale.

Partea ucraineană a fost condusă de Viktor Ielenski, președintele Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Politici Etnice și Libertatea de Conștiință, iar delegația română de Clara-Alexandra Volintiru, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

Reluarea activității Comisiei a venit ca rezultat al întâlnirii din luna martie dintre Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și Președintele României, Nicușor Dan, când a fost semnată Declarația comună privind instituirea Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

„Trebuie să protejăm drepturile minorităților naționale”

În deschiderea ședinței, Viktor Ielenski a vorbit despre motivele pentru care Ucraina acordă o atenție sporită protejării minorităților naționale: unitatea cetățenilor care trec prin încercarea războiului și dorința statului ucrainean de a adera la Uniunea Europeană.

Oficialul ucrainean a subliniat că protejarea minorităților trebuie să permită transmiterea vie a identității culturale și lingvistice.

„Trebuie să protejăm drepturile minorităților naționale astfel încât acestea să beneficieze de posibilități depline pentru o viață împlinită în Ucraina, iar culturile și limbile lor să nu rămână exponate de muzeu încremenite, ci să se dezvolte dinamic și să fie transmise generațiilor următoare”.

Reprezentarea minorităților în viața publică

În cadrul discuțiilor au fost analizate reprezentarea minorităților în viața publică, funcționarea organismelor consultative, păstrarea identității etnice, culturale și religioase, precum și accesul la informație și la conținut media în limbile minorităților.

O parte importantă a reuniunii a fost dedicată educației. Cele două delegații au discutat despre drepturile educaționale ale minorității române din Ucraina și ale minorității ucrainene din România, predarea limbilor materne și funcționarea instituțiilor de învățământ.

Partea ucraineană a prezentat și măsurile adoptate în ultimii ani pentru protejarea minorităților, între care Legea privind minoritățile naționale ale Ucrainei și modificările ulterioare realizate în raport cu recomandările Comisiei de la Veneția și cu propunerile formulate de reprezentanții comunităților minoritare.

În privința identității lingvistice, a fost amintită instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina prin decretul semnat de președintele Volodîmîr Zelenski.

Progrese semnificative

La rândul său, Clara-Alexandra Volintiru a subliniat importanța menținerii drepturilor minorităților naționale între prioritățile dialogului bilateral și a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Ucrainei.

La final, părțile au remarcat progrese substanțiale în garantarea drepturilor minorității române din Ucraina și ale minorității ucrainene din România și au convenit asupra unui mecanism de cooperare la nivel de lucru pentru perioada dintre reuniunile Comisiei.

Din delegația României a făcut parte și Ciprian-Vasile Olinici, secretar de stat pentru culte, alături de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Relații Interetnice și Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.