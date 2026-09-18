Ciprian Olinici a primit vizita unui oficial american în cadrul Departamentului de Stat al SUA

Secretarul de stat pentru culte, Ciprian-Vasile Olinici, a primit joi vizita lui Riley M. Barnes, secretar adjunct al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii cu atribuții în domeniul libertății religioase.

Întrevederea a avut în centru evoluțiile actuale ale vieții religioase din România, cadrul instituțional pentru protejarea libertății de religie sau de credință și dialogul dintre autoritățile publice și comunitățile religioase.

Discuțiile au vizat și situația religioasă din regiune, cu accent asupra Ucrainei și Republicii Moldova. Potrivit Secretariatului de Stat pentru Culte, actualul context geopolitic face ca protejarea libertății religioase și păstrarea păcii confesionale să dobândească o importanță sporită.

„În cadrul întrevederii a fost subliniat faptul că libertatea religioasă reprezintă un drept fundamental al omului și una dintre condițiile esențiale ale unei societăți democratice. Acest drept nu poate fi considerat definitiv garantat, ci trebuie apărat în permanență prin instituții solide, legislație echilibrată și asumarea unei poziții ferme ori de câte ori este încălcat”.

Cooperare pentru protejarea libertății religioase

Cei doi oficiali au discutat și despre „necesitatea intensificării cooperării internaționale, a schimbului de bune practici și a dialogului dintre guverne, organizații internaționale și reprezentanții comunităților religioase”.

„Prevenirea intoleranței și combaterea discriminării pe criterii religioase presupun o acțiune consecventă, bazată pe respectarea demnității umane și a libertății de conștiință”.

„Secretariatul de Stat pentru Culte își reafirmă angajamentul de a proteja libertatea religioasă în România, de a menține un dialog constant între stat și organizațiile religioase și de a susține, inclusiv la nivel internațional, respectarea dreptului fiecărei persoane de a-și manifesta liber credința”, au mai transmis reprezentanți instituției.

Riley M. Barnes a transmis că, în timpul vizitei în România, a avut discuții și despre combaterea traficului de persoane și protejarea copiilor împotriva exploatării: „Am evidențiat valoarea eforturilor noastre comune împotriva organizațiilor criminale complice la aceste crime odioase”.

În aceeași zi, oficialul american a fost primit la Reședința Patriarhală de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, discuțiile vizând inclusiv libertatea religioasă și situația geopolitică și religioasă din regiune.