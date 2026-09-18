România acordă sprijin financiar elevilor și profesorilor de limbă română din Ucraina

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României a anunțat joi că pregătește lansarea Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina – 2026”, care va cuprinde trei componente de sprijin financiar: pentru elevi, pentru studenți și pentru cadre didactice.

Cuantumul fiecărui timp de sprijin financiar este de 2000 de lei per elev/student/cadru didactic.

Beneficiază de burse elevii de etnie română înscriși în școlile cu predare în limba română din Ucraina, înscriși în clasele I-IV și a X-a, în anul școlar 2025-2026.

De asemenea, vor beneficia de burse studenții la catedrele/lectoratele de limba română din centrele universitare și institutele pedagogice din Cernăuți, Ismail și Ujgorod, în anul universitar 2025-2026.

Sprijinul se va acorda și cadrelor didactice care predau limba română sau în limba română la toate nivelurile de învățământ public din Ucraina, în anul școlar 2025-2026.

Cererile pentru acordarea burselor / sprijinului financiar vor fi înregistrate prin intermediul unei platforme informatice care urmează să fie pusă la dispoziție de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Pagina de Facebook a instituției este disponibilă aici.