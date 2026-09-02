Un proiect de tineret al Patriarhiei Române prezentat tinerilor la ITO 2026: Proiectul cel mai important sunteți voi

„Proiectul cel mai important sunteți voi”, le-a spus Părintele Consilier Patriarhal Florin Marica de la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale tinerilor români participanți la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026.

Miercuri seară, la Catedrala Națională, după o conferință duhovnicească susținută de Episcopul Ortodox Român Macarie al Europei de Nord, Părintele Florin Marica a prezentat proiectul național „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul” al Patriarhiei Române, care este cofinanțat de Uniunea Europeană.

Acesta include construirea unui centru de tineret cu facilități educaționale, social-culturale și sportive în orașul ilfovean Pantelimon, dar și înființarea unei rețele de 117 centre locale – toate dedicate activităților cu tinerii în situații de vulnerabilitate socială.

Catedrala Națională și proiectele pentru tineri

„Cred că nu există un loc mai potrivit pentru a vorbi despre construcție, despre credință și despre viitor decât locul în care ne aflăm în această seară, Catedrala Națională. Ne aflăm într-un spațiu pe care înaintașii noștri l-au dorit și l-au purtat multă vreme ca ideal. Astăzi vedem acest ideal devenit realitate”, a spus Părintele Florin Marica.

„Iar simplul fapt că suntem aici ne amintește un adevăr pe care uneori îl uităm. Lucrurile mărețe se construiesc mai întâi prin viziune, apoi prin credință, perseverență, responsabilitate și conlucrare. De aceea aș vrea să folosesc timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a vă prezenta o inițiativă care vă este dedicată vouă și generațiilor care vin după voi.”

Consilierul patriarhal a subliniat că atât edificarea Catedralei Naționale, cât și inițierea proiectului național „Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul”poartă amprenta unei viziuni asumate cu perseverență de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Deși sunt două lucrări diferite, Catedrala Națională vorbește despre credința în Dumnezeu, identitate, memorie și comuniune, iar Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul vorbește despre educație, formare, șansă, solidaritate și speranță”, a explicat directorul coordonator de proiecte educaționale al Patriarhiei Române.

Omul integral: minte, suflet și trup

El a explicat viziunea educațională care stă la baza acestei investiții – formarea omului întreg: minte, suflet și trup, așa cum a fost exprimată în mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu prilejul punerii pietrei de temelie a centrului.

Părintele consilier patriarhal le-a explicat tinerilor participanți la ITO 2026 că vor avea ocazia, odată cu finalizarea construcției centrului din Pantelimon, să se implice direct în activitatea centrului ca voluntari, formatori, specialiști sau colaboratori.

„Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul nu se rezumă doar la un ansamblu de clădiri, ci își împlinește adevăratul sens în întâlnirile care vor avea loc acolo, în prieteniile care se vor lega, în copiii care vor dobândi mai multă încredere în ei, în familiile sprijinite, în profesori și preoți care vor lucra împreună, în tineri care vor pleca de la centru cu mai mult curaj, mai responsabil, mai atenți la cei de lângă ei și cu ajutorul lui Dumnezeu mai aproape de Hristos”, a subliniat Părintele Florin Marica.

Miile de lumini vor contura un drum

„Dragi tineri, poate că peste ani nu vă veți aminti toate cuvintele rostite în aceste zile la București. Este firesc”, a spus clericul în încheiere.

„Dar sper să vă amintiți ceea ce ați trăit aici, să vă amintiți că ați fost câteva mii de tineri împreună în Catedrala Națională, că v-ați rugat împreună, că ați cântat împreună, ați întâlnit tineri veniți din alte locuri, poate vorbind alte limbi, având alte experiențe, dar împărtășind aceeași credință. Să vă amintiți mai ales sentimentul că nu sunteți singuri.”

„Peste puțin timp vom ieși împreună la Procesiunea Luminilor. Fiecare va purta o lumină. Privită separat, această lumină poate părea mică, dar privită împreună, Florin Marica”, a mai spus părintele consilier patriarhal.

„Niciun copil nu trebuie să lumineze singur, nicio familie nu ar trebui să fie lăsată singură în fața dificultăților. Avem nevoie unii de ceilalți, preoți și profesori, părinți și voluntari, instituții și comunități, copii și tineri, o lumină lângă altă lumină, un om lângă alt om, și astfel se construiește un drum.”

ITO 2026 continuă cu Procesiunea Luminilor

Conferința duhovnicească a Preasfințitului Părinte Macarie și prezentarea susținută de Părintele Florin Marica au fost urmate de Procesiunea Luminilor, la care, alături de cei 2.400 de tineri, au mai luat parte Episcopul Macarie al Europei de Nord, Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul și Episcopul Vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Punctul final al procesiunii este Catedrala Patriarhală istorică din Capitală.

La ITO 2026 participă și câteva zeci de tineri invitați din Bisericile Ortodoxe Surori. Manifestările au început luni, 31 august, și se încheie joi, 3 septembrie 2026, cu Sf. Liturghie oficiată la Catedrala Națională și predarea ștafetei următoarei eparhii care va organiza viitoarea ediție a întâlnirii.

Foto: BASILICA / Mircea Florescu