PS Macarie la ITO 2026: Un tânăr credincios într-o societate secularizată nu este închistat, ci Evanghelia îl face liber

„Un tânăr credincios într-o societate secularizată nu este un om închistat, ci Evanghelia îl face liber, îl ajută să fie mai curat, mai responsabil și mai iubitor”, a spus Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, miercuri seară, la Catedrala Națională, unde a dialogat cu participanții la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026.

Ierarhul a susținut conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă. Experiență pastorală în Europa de Nord, care a inclus și o parte consistentă de întrebări din public, la care ierarhul a răspuns.

Preasfinția Sa și-a început cuvântul adresând mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. „Se cuvine să-i mulțumim cu toții”, a spus ierarhul.

„Nu doar pentru această clipă, ci îi mulțumim împreună pentru purtarea de grijă statornică pe care o arată tinerilor, copiilor și familiilor, atât celor din țară, cât și celor din afara granițelor, prin programele catehetice și educaționale, prin sprijinirea voluntariatului în tabere și întruniri, pentru pastorația față de elevi și studenți și pentru toate inițiativele prin care Biserica Ortodoxă Română le oferă tinerilor spații reale de întâlnire, de formare, și de slujire.”

Tinerii din diaspora, între două lumi

„În străinătate în mod deosebit, tinerii navighează între două lumi: între cea de acasă, din familie, și cea din societate”, a spus Preasfințitul Părinte Macarie.

„Acasă, sub îndrumarea părinților și a bunicilor, sunt ajutați să fie buni creștini, să-și cultive identitatea, să nu-și piardă libertatea lăuntrică, iar la școală, la universitate, în societate, este cu totul o altă lume.”

„Sunt situații și în Europa de Nord, și în alte țări din străinătate, în care tânărul ortodox este singurul nu doar în cercul său de prieteni, nu doar în clasă, ci în toată școala. El se roagă, postește, însă ceilalți nu fac același lucru. Și atunci este o nevoie stringentă să aibă o apartenență și să găsească tineri cu aceleași căutări, cu aceleași preocupări”, a explicat Preasfinția Sa.

„Și singura lui apartenență, în străinătate, este comunitatea ortodoxă din care face parte. Și e minunat atunci când avem întruniri cu tinerii care se adună de pretutindeni.”

Creare de comunități

Ierarhul a precizat că o astfel de întâlnire, la care au participat tineri de origine română și scandinavă, i-a ajutat atât pe români, cât și pe convertiți să vadă că și alți tineri postesc, se roagă, au aceleași ispite, aceleași căutări și același dor de Dumnezeu.

„Voi care sunteți aici, în țară, și mulți dintre voi, iată, sunteți în comunități de tineri, foarte inimoși și dinamici, nu puteți realiza ce înseamnă pentru un tânăr să fie singur într-o școală, într-o universitate, într-o societate în care mulți dintre ei nu au niciun crez”, a spus părintele episcop.

Aceasta este clipa mântuirii tale

Preasfinția Sa a abordat tema lipsei de sens ca una dintre marile provocări ale tinerilor de azi și a îndemnat stăruitor familiile românești din diaspora să vorbească româna acasă, pentru a o preda astfel și copiilor.

Episcopul Europei de Nord și-a încheiat cuvântul din prima parte a conferinței cu îndemnul către tineri de a se spovedi și a se împărtăși, ca merinde duhovnicești dătătoare de putere.

„Iată, sunteți înconjurați de atâția frați preoți. Să vă spovediți acum, în această clipă! Aceasta este clipa mântuirii tale, tinere și tânără! Caută-l pe părintele duhovnicesc. Să ai curajul să-l întrebi. Nu te va judeca. Spune-i ce ai pe suflet. Vei primi dezlegare și îndrumare, vei primi medicament. Așadar, iată ce șansă avem, ca această întâlnire să fie încununată mâine cu Dumnezeieasca Liturghie”, a spus Preasfinția Sa înainte de sesiunea de întrebări și răspunsuri.

ITO continuă

Conferința duhovnicească a fost urmată de o prezentare a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul”, susținută de Părintele Consilier Patriarhal Florin Marica, director, coordonator de proiecte educaționale la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale.

Evenimentul a fost moderat de Cosmin Iulian Cîrstea, realizator Trinitas TV, și a fost transmis în direct de Trinitas TV, inclusiv pe pagina de Facebook și canalul de Youtube ale televiziunii Patriarhiei Române.

Imediat după conferință, cei 2.400 de participanți la ITO 2026 au pornit în procesiune de la Catedrala Națională spre Catedrala Patriarhală istorică, pe traseul: Strada Izvor – Calea 13 Septembrie – Bulevardul Libertății – Piața Constituției – Bulevardul Unirii – Piața Unirii (latura de vest) – Colina Bucuriei.

Procesiunea este transmisă în direct de Trinitas TV, inclusiv pe Facebook și Youtube.