ITO 2026: Prezentarea Proiectului Național Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” (Text integral)

Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” – proiect național al Patriarhiei Române realizat cu cofinanțare din partea UE, a fost prezentat miercuri, la Catedrala Națională din București, în cadrul Întrunirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026, de coordonatorul proiectului, pr. dr. Florin Marica, Consilier Patriarhal la Sectorul Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale.

Text integral:

Prezentarea Proiectului Național Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”

Preasfințiile Voastre,

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Onorată asistență,

Dragi tineri,

Să vorbești în fața a 2.400 de tineri, trebuie să recunosc, este o responsabilitate aparte. De aceea, nu voi încerca să vă spun ce înseamnă să fii tânăr. Aș vrea, în schimb, să vă vorbesc despre ceea ce Biserica dorește să construiască pentru voi, tinerii, și, mai ales, împreună cu voi. Și cred că nu există un loc mai potrivit pentru a vorbi despre construcție, despre credință și despre viitor decât locul în care ne aflăm în această seară: Catedrala Națională.

Ne aflăm într-un spațiu pe care înaintașii noștri l-au dorit și l-au purtat multă vreme ca ideal. Astăzi vedem acest ideal devenit realitate. Iar simplul fapt că suntem aici ne amintește un adevăr pe care uneori îl uităm: lucrurile mărețe se construiesc mai întâi prin viziune, apoi prin credință, perseverență, responsabilitate și conlucrare.

De aceea, aș vrea să folosesc timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a vă prezenta o inițiativă care vă este dedicată vouă și generațiilor care vin după voi, un proiect național al Patriarhiei Române, cofinanțat de Uniunea Europeană, care aduce împreună educația, cultura, sportul, sprijinul comunitar și formarea spirituală, intitulat: Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”.

Există o legătură deosebită între locul în care ne aflăm și proiectul despre care doresc să vă vorbesc. Atât edificarea Catedralei Naționale, cât și inițierea proiectului național Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” poartă amprenta unei viziuni asumate cu perseverență de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Deși sunt două lucrări diferite, Catedrala Națională vorbește despre credința în Dumnezeu, identitate, memorie și comuniune, iar Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” vorbește despre educație, formare, șansă, solidaritate și speranță, între ele există totuși o legătură esențială: grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ceea ce lăsăm celor care vin după noi.

Prezentarea acestui proiect își găsește un loc firesc în programul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, cu atât mai mult cu cât în această seară Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a vorbit despre tineri și despre Biserică, despre locul generației tinere în viața eclesială și despre responsabilitatea pe care o avem cu toții de a crea contexte în care tinerii să își poată descoperi vocația și să o transforme în lucrare. Dar dincolo de frumusețea acestui eveniment, de diversitatea culturilor și a tradițiilor pe care le reprezentați, ceea ce ne unește este mult mai puternic decât ceea ce ne diferențiază: aceeași credință în Hristos, aceeași apartenență la Biserica Sa și aceeași dorință de a construi o lume în care iubirea, solidaritatea și speranța să fie mai puternice decât egoismul, dezbinarea și indiferența.

În acest context, Biserica nu privește tinerii ca pe simpli destinatari ai unui mesaj, ci ca pe împreună mărturisitori ai credinței în Hristos. Biserica vede în fiecare tânăr un dar al lui Dumnezeu, o persoană chemată să-și descopere vocația și să-și pună talanții în slujba aproapelui.

Această convingere a inspirat numeroase proiecte dedicate tinerilor, iar unul dintre acestea este Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, proiect pe care am bucuria de a-l prezenta în această seară. Denumirea proiectului nu a fost aleasă întâmplător. Sfântul Proroc Ilie este una dintre cele mai puternice personalități ale Vechiului Testament. Curajul său, fidelitatea neclintită față de Dumnezeu, capacitatea de a apăra adevărul, chiar și atunci când era singur, reprezintă virtuți de care tinerii au nevoie.

Astăzi, poate mai mult decât în alte perioade de timp, curajul nu înseamnă doar a înfrunta pericole vizibile. Curaj înseamnă să rămâi credincios valorilor autentice într-o lume în care acestea sunt adesea relativizate. Înseamnă să alegi adevărul atunci când minciuna pare mai comodă. Înseamnă să fii lumină fără a căuta reflectoarele lumii. Astfel, Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” își propune să ofere tinerilor nu doar un spațiu fizic, ci un loc al întâlnirii, al dialogului și al formării.

Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” continuă o preocupare constantă a Patriarhiei Române pentru educația și formarea tinerei generații. De-a lungul anilor, programe catehetice, precum „Hristos împărtășit copiilor”, sau proiecte educaționale, precum „Alege Școala!”, alături de alte numeroase inițiative catehetice, educaționale și social-filantropice, au creat contexte în care Biserica a fost aproape de copii, de familiile lor și de școală, oferind educație, sprijin și, mai ales, experiența unei comunități vii.

Din această experiență s-a conturat tot mai limpede convingerea că formarea unui copil presupune o perspectivă amplă asupra dezvoltării sale. El are nevoie de familie, de Biserică și de școală, de profesori și de modele, de prieteni și de o comunitate în care să se simtă integrat și valorizat; are nevoie de locuri în care să poată învăța, să întrebe, să experimenteze, să creeze și să descopere, treptat, lucrurile pentru care are aptitudini și care îi pot contura vocația.

Iar lumea în care cresc tinerii de astăzi face această preocupare cu atât mai relevantă. Conceptul ITO 2026 vorbește despre provocările unei generații care trăiește într-un mediu profund marcat de tehnologie și hiperconectare, despre nevoia unor repere autentice, despre schimbările care ating viața familiei și, mai ales, despre căutarea sensului și a unei vocații care să ofere coerență vieții. În fața acestor realități, Biserica îi îndrumă pe tineri, îi ascultă, îi respectă, și îi încurajează prin dialog sincer bazat pe întrebările și aspirațiile lor.

Din această perspectivă a luat naștere și proiectul pe care îl prezentăm în această seară: din dorința de a crea spații, programe și comunități în care copiii și tinerii să poată crește armonios, să își descopere aptitudinile, să dobândească competențe noi și să întâlnească oameni capabili să îi însoțească în formarea lor.

Caracterul național reprezintă una dintre trăsăturile definitorii ale proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” și, în același timp, una dintre dimensiunile care îi conferă amploare și perspectivă. Atunci când rostim numele Centrului este firesc să ne gândim la construcția de anvergură care se realizează în orașul Pantelimon, județul Ilfov, însă arhitectura proiectului este mai amplă, deoarece aceasta cuprinde, pe de o parte, Centrul care se construiește în orașul Pantelimon, și pe de altă parte, o rețea de 117 centre locale, distribuite uniform la nivelul întregii țări, prin intermediul cărora proiectul ajunge la 5.850 de copii din zone izolate sau dezavantajate ale României. Cele două componente se dezvoltă împreună și se susțin reciproc.

Prin centrele locale, proiectul este prezent aproape de copii, de familie și de comunitățile în care aceștia trăiesc, iar prin Centrul din orașul Pantelimon se construiește infrastructura de anvergură care va permite dezvoltarea unor programe educaționale, culturale, sportive și de formare, precum și întâlnirea copiilor și a tinerilor veniți din diferite regiuni ale țării.

Se conturează astfel o rețea națională în care proximitatea activității locale se întâlnește cu resursele și oportunitățile unui Centru multifuncțional modern cu dotări culturale și sportive.

Cei 5.850 de copii exprimă amploarea proiectului, dar ne invită, în același timp, să vedem dincolo de dimensiunea sa statistică. Vorbim despre 5.850 de copii, fiecare cu numele și povestea sa, cu familia și comunitatea din care provine, cu aptitudini deja cunoscute și cu alte daruri care așteaptă contextul potrivit pentru a fi descoperite și cultivate.

Una dintre particularitățile importante ale proiectului este faptul că această lucrare educațională se desfășoară deja, în paralel cu realizarea construcției din proximitatea municipiului București. În cele 117 centre locale, copiii participă săptămânal, începând cu 01 martie 2026, la activități educaționale și extracurriculare, la ateliere culturale și artistice, la activități sportive și recreative, precum și la concursuri tematice și alte programe menite să contribuie la dezvoltarea lor.

În jurul acestor activități se formează, treptat, o comunitate alcătuită din copii, părinți, profesori, preoți și oameni care se implică la nivel local. Proiectul cuprinde, de asemenea, activități adresate părinților, prin Programul „Școala părinților”, precum și sesiuni de informare și prevenție, tocmai pentru că formarea copilului dobândește consistență atunci când familia, Biserica și Școala își reunesc eforturile.

Și pentru că vorbim despre ceea ce se întâmplă deja în aceste centre locale, mă bucur în mod deosebit că în această seară se află aici, împreună cu noi, colegi și tineri voluntari care lucrează în câteva dintre centrele locale ale proiectului situate în diferite regiuni ale țării.

În același timp cu această activitate desfășurată în întreaga țară, în proximitatea municipiului București, în orașul Pantelimon, județul Ilfov, prinde contur componenta majoră de infrastructură a proiectului, un centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale. Pe o suprafață de aproximativ 100.000 de metri pătrați, aproape zece hectare, se construiește un complex amplu, care va reuni într-un singur loc spații pentru educație, cultură, știință, artă, sport și recreere.

Centrul va cuprinde spații de cazare și de servire a mesei, bibliotecă și spații de lectură, ateliere de pictură și muzică, laboratoare pentru științe, spații destinate activităților și spectacolelor, săli de întâlnire și conferințe, o sală multifuncțională de sport, terenuri sportive, piste de alergare la standarde internaționale, pistă pentru biciclete și zone de recreere.

Această investiție în infrastructură reprezintă una dintre componentele fundamentale ale proiectului, deoarece calitatea programelor educaționale este susținută și de calitatea spațiilor în care acestea se desfășoară, de resursele puse la dispoziția copiilor și de posibilitatea de a reuni, într-un cadru adecvat activități care contribuie la formarea lor integrală.

Un laborator bine dotat poate transforma curiozitatea pentru știință în experiment, cunoaștere și, poate, într-o viitoare vocație; biblioteca și spațiile de lectură pot deschide orizonturi pe care un copil încă nu le-a întâlnit; atelierele de pictură și muzică pot crea mediul în care talentul artistic este descoperit și cultivat, iar infrastructura sportivă poate contribui atât la dezvoltarea fizică, cât și la formarea disciplinei, perseverenței, respectului pentru reguli și spiritului de echipă.

În același timp, spațiile de cazare, de întâlnire și de activități comune vor permite copiilor și tinerilor din cele 117 comunități locale să vină împreună, să participe la tabere și programe tematice, să împărtășească experiențe și să descopere că aparțin unei comunități mult mai largi decât comunitatea din care provin.

Viziunea educațională care stă la baza acestei investiții, „formarea omului întreg: minte, suflet și trup”, a fost exprimată sugestiv de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la punerea pietrei de temelie a Centrului din data de 18 iunie 2026. Formarea minții înseamnă cultivarea dorinței de cunoaștere, a capacității de a cerceta, de a întreba, de a înțelege și de a crea. Formarea trupului presupune grija pentru sănătate, mișcare și sport, dar și deprinderea disciplinei, a curajului, a perseverenței și a lucrului în echipă. Iar formarea sufletului deschide copilului și tânărului perspectiva sensului, a iubirii, a comuniunii, a responsabilității față de ceilalți și a relației cu Dumnezeu.

Această viziune se întâlnește în mod firesc cu tema ITO 2026, „Tinerii, familia și viața în Hristos”, și cu faptul că anul 2026 este, în Patriarhia Română, Anul omagial al pastorației familiei creștine.

Dragi tineri, acest proiect vă privește și pe voi!

Și acum, aș vrea să mă adresez în mod direct vouă, tinerilor prezenți la această întâlnire.

Există un motiv în plus pentru care prezentarea proiectului național Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” se regăsește în agenda ITO 2026: mulți dintre voi sunteți deja activi în viața comunităților parohiale din care proveniți, participați la activități dedicate copiilor și tinerilor, faceți voluntariat, coordonați proiecte sau grupuri și acumulați, prin toate acestea, o experiență care vă pregătește treptat pentru rolul de formatori în propriile comunități.

De altfel, conceptul acestei ediții ITO acordă o atenție specială tocmai tinerilor cu experiență în activitățile de tineret, implicați în parohii, asociații și centre și capabili să devină formatori și modele în comunitățile din care provin.

Din această perspectivă, Centrul pe care îl construim în orașul Pantelimon, județul Ilfov, vă privește într-un mod cu totul aparte, deoarece, odată cu finalizarea construcției în anul 2028 și dezvoltarea programelor sale, unii dintre voi veți putea să vă implicați direct în activitatea Centrului, ca voluntari, formatori, specialiști sau colaboratori, potrivit pregătirii, experienței și vocației fiecăruia.

În același timp, pentru mulți dintre voi, experiența dobândită prin programele Centrului va putea deveni o resursă valoroasă pentru comunitățile parohiale din care proveniți, prin inițierea unor activități pentru copii și tineri, coordonarea unor grupuri, dezvoltarea unor proiecte locale și, mai ales, prin formarea altor tineri care să se implice, la rândul lor, în viața Bisericii și a societății.

Ne dorim ca relația dintre Centrul de la Pantelimon și comunitățile parohiale să funcționeze în ambele sensuri: tinerii să vină la Centru pentru a participa la programe educaționale, pentru a se forma, pentru a dobândi experiență și pentru a împărtăși modele de bună practică, iar apoi să ducă această experiență în parohiile și comunitățile lor, adaptând-o realităților și nevoilor pe care le cunosc cel mai bine.

Se poate crea astfel un circuit firesc și valoros al formării, prin care experiența acumulată într-un loc devine resursă pentru multe alte comunități, iar tinerii care au beneficiat de programe și de formare devin, treptat, ei înșiși formatori. În felul acesta, Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul poate deveni, în timp, un reper național pentru activitatea cu tinerii, un spațiu în care experiențele bune sunt adunate și împărtășite, în care se formează voluntari și formatori și din care pornesc inițiative capabile să rodească în comunitățile locale.

Dragi tineri,

Poate că peste ani nu vă veți aminti toate cuvintele rostite în aceste zile la București. Este firesc. Dar sper să vă amintiți ceva din ceea ce ați trăit aici, să vă amintiți că ați fost câteva mii de tineri împreună în Catedrala Națională, că v-ați rugat împreună, ați cântat împreună, ați întâlnit tineri veniți din alte locuri, poate vorbind alte limbi, având alte experiențe, dar împărtășind aceeași credință. Să vă amintiți, mai ales, sentimentul că nu sunteți singuri.

Peste puțin timp, vom ieși împreună la Procesiunea Luminilor. Fiecare va purta o lumină. Privită separat, această lumină poate părea mică, dar privite împreună, miile de lumini vor contura un drum. Niciun copil nu trebuie să lumineze singur, nicio familie nu ar trebui să fie lăsată singură în fața dificultăților. Avem nevoie unii de ceilalți: preoți și profesori, părinți și voluntari, instituții și comunități, copii și tineri, o lumină lângă altă lumină, un om lângă alt om și, astfel, se construiește un drum.

Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” nu se rezumă doar la un ansamblu de clădiri, ci își împlinește adevăratul sens în întâlnirile care vor avea loc acolo, în prieteniile care se vor lega, în copiii care vor dobândi mai multă încredere în ei, în familii sprijinite, în profesori și preoți care vor lucra împreună, în tineri care vor pleca de la centru cu mai mult curaj, mai responsabili, mai atenți la cei de lângă ei și, cu ajutorul lui Dumnezeu, mai aproape de Hristos. Acesta este Centrul pe care dorim să îl construim.

Iar în această seară, în Catedrala Națională, privind spre voi, îmi dau seama că proiectul cel mai important sunteți voi.

La începutul acestui cuvânt v-am invitat să privim locul în care ne aflăm și să ne gândim la ceea ce poate deveni realitate atunci când există viziune, credință și perseverență. Acum, înainte de a încheia, vă invit să priviți pentru o clipă unii spre ceilalți. Voi sunteți generația care va duce mai departe ceea ce a primit, voi veți întemeia familii, voi poate veți deveni profesori, medici, preoți, ingineri, cercetători, artiști, antreprenori, oameni care slujesc în instituții și în comunități. Voi veți hotărî, prin alegerile mici din fiecare zi, ce fel de lume va fi lumea de mâine. De aceea, grija Bisericii pentru tineri nu este doar grija pentru viitorul Bisericii, este și grija pentru viitorul societății.

Dragi tineri,

Patriarhia Română construiește un Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru voi, tinerii. Dar voi sunteți cei chemați să construiți lumea de mâine. Să o construiți frumos și cu oameni lângă voi, cu mintea deschisă și cu inima trează, cu libertate, dar și cu responsabilitate, cu îndrăzneală, dar fără să pierdeți smerenia! Construiți-o cu bucurie și cu credință și, mai presus de toate, împreună cu Hristos!

Vă mulțumesc!