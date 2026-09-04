Peste 160 de locuri sunt disponibile la admiterea de toamnă a Facultății de Teologie din București

Peste 160 de locuri sunt disponibile la admiterea de toamnă a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Înscrierile se desfășoară la începutul lunii septembrie.

Viitorii studenți au la dispoziție 90 de locuri pentru programele de licență și 74 pentru studiile universitare de master.

Înscrierile pentru sesiunea de toamnă la programele de licență se desfășoară în perioada 1 – 7 septembrie, iar probele de admitere, specifice fiecărui program de studii, sunt programate în zilele de 9, 10 și 11 septembrie.

Pentru studiile universitare de master, facultatea a anunțat că studenții se pot înscrie în perioada 1-10 septembrie, între orele 09:00 și 14:00, la sediul instituției. Candidații vor susține un interviu motivațional în 11 septembrie, iar ora și repartizarea pe serii urmează să fie comunicate pe site-ul facultății.

Oferta pentru anul universitar 2026-2027 cuprinde nouă programe de master: „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă”, „Pastorație și viață liturgică”, „Istorie și tradiție creștină” , „Teologia și misiunea socială a Bisericii”, „Comunicare și Comuniune eclesială în spațiul ortodox” , „Arta sacră în contemporaneitate”, „Managementul economic și administrarea unităților bisericești”, „Doctrină și cultură creștină” și „Exegeză și ermineutică biblică”.

Informațiile privind calendarul admiterii, documentele necesare și condițiile de participare pot fi consultate pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. Pentru admiterea la master, candidații pot solicita informații și prin intermediul secretariatului facultății.