Spiritualitate creștină și viață sănătoasă: Program de master interdisciplinar la Facultatea de Teologie din București

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București organizează înscrieri, până în 17 iulie, pentru programul de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă”, dedicat relației dintre teologie, medicină și psihologie.

Programul are caracter interdisciplinar și își propune să ofere o perspectivă asupra sănătății omului, pornind de la legătura dintre trup și suflet în spiritualitatea ortodoxă.

„Vor fi abordate teme referitoare la contextul actual, care privesc dialogul dintre teologie și știință, dintre medicină, psihologie și spiritualitate, precum Influențele culturii actuale asupra creierului, Tehnicizarea inumană a vieții și posibile modalități de intervenție cu rol terapeutic, inspirate de spiritualitatea filocalică, în cursul Exercitiile spirituale ale Filocaliei – abordare din perspectiva neuroștiintelor contemplative”, a declarat profesorul conf. Adrian Lemeni, coordonatorul programului de master.

„În același timp, nu vor lipsi nici temele specifice istoriei și antropologiei creștine, precum Raportul dintre trup și suflet în spiritualitatea ortodoxă, Elemente de istorie medicală și spiritualitate creștină, Elemente de medicină biblică”, a mai transmis profesorul Adrian Lemeni.

Spiritualitate, medicină și psihologie

„În planul tematic vor mai fi prezente și aspecte care privesc rezultate recente în aria științelor medicale, de exemplu Medicina integrativă, Psihologie clinică și Elemente de medicină comportamentală, dar și cursuri aflate la confluența dintre medicină și spiritualitate, cum ar fi Actul medical și experiența credinței, Funcțiile vitale ale omului din perspectivă medicală și spirituală și Practici în psihoterapie. Abordare interdisciplinară”, a tranmis conf.

Studenții vor aborda și subiecte legate de influențele culturii contemporane asupra vieții omului, tehnicizarea vieții, adicții, singurătate și forme de sprijin inspirate de spiritualitatea filocalică.

„Programul de master se poate dovedi util celor interesați de înțelegerea modului în care profesiile, diversele contexte de viață și modul în care ne structurăm viața de familie, felul în care ne situăm în comunitate și profilul practica vieții spirituale pot influența decisiv starea de sănătate. Este vorba despre medici și preoți, psihologi și psihoterapeuți, educatori, învățători, profesori sau educatori sau care, prin natura activității, interacționează cu oamenii”, a declarat conf. Adrian Lemeni.

Cadre didactice

Programul este susținut de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” și de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Printre profesorii implicați se numără conf. Adrian Lemeni, dr. Irinel Popescu, diac. Sorin Mihalache, dr. Adina Baciu, pr. prof. Ștefan Buchiu, Miron Bogdan, pr. conf. Gheorghe Holbea și dr. Radu Ciprian Țincu.

Interviul de admitere pentru programele de master ale Facultății de Teologie Ortodoxă din București este programat în 24 iulie.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu