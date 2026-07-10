Facultatea de Teologie din București propune un program de master dedicat studiilor biblice

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București propune un program de master dedicat studiilor biblice, adresat celor care doresc să aprofundeze Sfânta Scriptură.

Programul de master în Exegeză și Ermineutică Biblică oferă cursuri despre Vechiul și Noul Testament, precum și acces la metode moderne de interpretare a textului biblic, de la abordările Sfinților Părinți până la cele lingvistice și literare.

Studenții vor avea posibilitatea de a se familiariza cu marile tradiții ale ermineuticii biblice, de a aprofunda receptarea liturgică a textului și de a studia limbile clasice, printr-un modul dedicat limbilor greacă și latină.

Prezentarea programului de master

„Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu! Dumnezeu nu are nevoie de publicitate. Cuvântul Său vorbește de milenii. Misiunea noastră este să formăm oameni care să înțeleagă Scriptura în profunzime și să-i descopere adevărata valoare”, a transmis părintele Cosmin Pricop, decanul instituției de învățământ teologic.

Pregătirea este asigurată de un corp profesoral cu experiență academică din care fac parte Pr. Prof. Dr. Constantin Preda, Pr. Conf. Dr. Marian Vild, Conf. Dr. Alexandru Mihăilă, Pr. Lect. Dr. Cosmin Pricop, Lect. Dr. Sabin Preda și Lect. Dr. Cristinel Iatan.

Oferta educațională este completată de activități extracurriculare, precum călătorii de studiu în Țara Sfântă, școli de vară dedicate paleografiei creștine și participarea la manifestări științifice naționale și internaționale din domeniul studiilor biblice.

Programul se adresează absolvenților de Teologie, clericilor, profesorilor de religie, absolvenților altor facultăți și tuturor celor interesați de aprofundarea textului Sfintei Scripturi.

Înscrierile sunt în desfășurare până în data de 17 iulie. Candidații interesați pot consulta informațiile privind admiterea pe site-ul oficial al facultății.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro