Reprezentanții ASCOR din mai multe filiale se reunesc la București pentru Consfătuirea Națională

Reprezentanții ASCOR din mai multe filiale din țară se reunesc, în perioada 17–19 septembrie, la București, pentru Consfătuirea Națională, potrivit unui comunicat de presă.

Timp de trei zile, întâlnirea găzduită de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București va cuprinde un program care îmbină sesiunile de lucru cu rugăciunea.

Consfătuirea reprezintă principalul moment anual în care filialele ASCOR își evaluează activitatea și stabilesc direcțiile comune pentru perioada următoare.

Participanții vor analiza rezultatele anului universitar încheiat, vor discuta proiectele desfășurate la nivelul filialelor și vor pune în dezbatere inițiativele comune pentru viitorul asociației.

Potrivit organizatorilor, întâlnirea este și un prilej pentru tinerii din diferite centre universitare „să se cunoască, să învețe unii de la alții și să plece acasă cu prietenii și idei noi, prin rugăciune și împreună lucrare”.

Programul întâlnirii

Manifestarea va debuta joi, 17 septembrie, cu sosirea participanților și rugăciunile de seară, urmate de activități recreative.

În dimineața zilei de vineri, 18 septembrie, va fi oficiată slujba Te Deum la Biserica „Sfânta Ecaterina”, Paraclisul Universitar, după care vor fi deschise oficial lucrările Consfătuirii, desfășurate la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Ziua de sâmbătă, 19 septembrie, va începe cu Sfânta Liturghie și Parastasul pentru membrii ASCOR trecuți la Domnul, la Biserica „Sfântul Nicolae – Ghica”, Paraclis Universitar. Lucrările vor continua până la citirea și semnarea procesului-verbal.

Consfătuirea se înscrie în misiunea asociației de a promova credința creștină și spiritualitatea ortodoxă, în special în mediile universitar și preuniversitar.

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români a fost înființată la București, la în data de 14 iunie 1990. Organizația are filiale în centrele universitare din țară.