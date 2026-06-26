Când încep înscrierile la Facultatea de Teologie din București: Mesajul decanului pentru viitorii studenți

Pentru elevii claselor a 12-a, examenul de Bacalaureat încheie ciclul liceal și deschide calea către admiterea la studiile universitare. Înscrierile la facultăți încep în jurul date de 1 iulie, cum este și cazul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Părintele decan, lectorul Cosmin Pricop, a prezentat câteva motive pentru care doritorii de studiu teologic pot opta pentru facultatea din București.

„Primul și cel mai important este, zic eu, calitatea resursei umane: Corpul profesoral al facultății este alcătuit din cadre didactice cu mare experiență, atât în țară, cât și în străinătate, oameni implicați în proiecte de cercetare diverse, foarte ancorați în peisajul teologic românesc, dar și internațional”.

Programe de studiu

Pr. Cosmin Pricop a precizat că un al doilea motiv se referă la spectrul educațional divers oferit de instituție atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de master și doctorat.

Candidații la studiile de licență pot opta pentru: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Teologie Artă Sacră.

Facultatea oferă zece programe de studiu pentru master. Pe lângă programele de studii clasice de teologie: istorică, biblică, sistematică și practică, sunt disponibile și șase programe de master, care oferă posibilități noi candidaților.

„Acestea încearcă să integreze studiul teologiei în domenii mai ample, cum ar fi, de exemplu, managementul unităților bisericești, turism și patrimoniul religios, teologia și misiunea socială a bisericii, sau spiritualitate creștină și viață sănătoasă, care este programul cel mai de succes pe care facultatea l-a avut anul trecut”, a subliniat părintele decan.

Activități interdisciplinare și aprofundarea temelor teologice

În cadrul facultății funcționează Cenaclul „Sfântul Simeon Noul Teolog”, coordonat de părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan responsabil cu activitățile studențești.

Prin intermediul acestuia sunt organizate conferințe tematice, în care studenții „au posibilitatea întâlnirii și reflecției asupra temelor de spiritualitate și mistică, temelor de teologie duhovnicească”, a precizat decanul instituției.

Părintele Cosmin Pricop a amintit și de activitățile interdisciplinare organizate de facultate în parteneriat cu alte instituții universitare.

„Împreună cu alte facultăți ale Universității din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează anual workshop-uri interdisciplinare în care încearcă să prezinte teme de interes general, cu relevanță teologică și să le reflecteze din propriul punct de vedere”, a explicat părintele.

Școala doctorală

Aflată sub ocrotirea Sfântului Preot Dumitru Stăniloae, Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din București dispune de un corp profesoral bine pregătit.

„Profesorii membri ai acestei școli doctorale sunt oameni cu experiență și, mai mult decât atât, oameni capabili să îndrume candidații la titlul de doctor în periplul lor științific academic, având o deschidere și un mare interes pentru ca teologia să se studieze într-un mod cât mai serios”, a subliniat pr. Cosmin Pricop.

Programul actual de studii doctorale al Facultății de Teologie Ortodoxă din București are o durată de patru ani și cuprinde două componente: programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (desfășurat în primul semestru) și programul de cercetare științifică finalizat prin teză de doctorat.

Calendarul admiterii

Înscrierile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București se desfășoară între 1 și 17 iulie 2026. Dosarele trebuie depuse la secretariatul facultății între orele 09:00-14:00, de luni până vineri.

Examinarea candidaților va începe în data de 22 iulie cu proba de aptitudini socio-umane și va continua cu examene în funcție de domeniul ales. Rezultatele finale după confirmarea locurilor vor fi afișate în data de 31 iulie.

Detalii despre calendarul de înscriere, documentele necesare și examenele de admitere se regăsesc pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, la secțiunea admitere.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu