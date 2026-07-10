Viitorii administratori ai unităților bisericești se pot înscrie la un program de master unic în România

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București organizează înscrieri pentru programul de master „Managementul economic și administrarea unităților bisericești”, unicul de acest fel din învățământul universitar românesc.

Programul este unul dintre cele zece mastere oferite de instituția de învățământ teologic. Reprezentanții facultății au subliniat printr-un comunicat că programul de master acoperă „o paletă largă de subiecte specifice administrației bisericești la toate nivelurile de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, inclusiv pentru diaspora ortodoxă română”.

Potrivit prezentării oficiale, masteratul se adresează celor care doresc să dobândească „cunoștințe teoretice și aptitudini practice de microeconomie în domeniul eclezial, dar și să învețe cum să utilizeze concepte, tehnici, metode și instrumente de management performant în orice instituție publică sau organizație din țară ori din străinătate”.

Planul de învățământ include discipline precum „Inventariere și arhivare”, „Concepte fundamentale financiar-bancare”, „Contracte civile”, „Elemente de statistică aplicată a unităților bisericești”, „Antreprenoriat și cultură antreprenorială”, „Protocol instituțional” și „Prevederi legale în vigoare în România privind administrarea unităților bisericești”.

Cursurile sunt susținute de profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, cadre didactice ale Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București, precum și de specialiști cu experiență în domeniu.

Disciplinele „Protocol instituțional” și „Prevederi legale în vigoare în România privind administrarea unităților bisericești” sunt predate de părintele profesor George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod și profesor de Drept bisericesc, care coordonează programul de master și are o vastă experiență în administrația bisericească și în relațiile instituționale ale Patriarhiei Române.

Pentru sesiunea de admitere din acest an sunt disponibile 15 locuri bugetate și 10 locuri cu taxă. Înscrierile se desfășoară până în 17 iulie, iar interviul motivațional este programat pentru 24 iulie. Mai multe detalii despre programul de master pot fi găsite aici.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro