Pr. Alexandru Atanase Barna prezintă Masterul de Istorie și Tradiție creștină de la Facultatea de Teologie din București

Părintele Lector Alexandru Atanase Barna de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universității din București prezintă un program de master oferit de instituția academică în următorul an universitar: Istorie și Tradiție creștină, un program de studii despre sursele spiritualității ortodoxe.

Programul pune accent pe accesul la principalele surse istorice și patristice ale spiritualității creștin-ortodoxe, transmite cadrul universitar.

Masterul are o durată de 2 ani (4 semestre) și are ca scop inițierea studenților în cunoașterea unor concepte sau aspecte cruciale referitoare la spiritualitatea ortodoxă, cum ar fi: sfințenia, îndumnezeirea, rugăciunea, icoana ortodoxă, relația dintre teologie și filosofie, relația dintre creștinism și provocări contemporane, ethosul creștinismului antic și contemporan, sursele patristice ale spiritualității ortodoxe, spiritualitatea Părinților pustiei, relațiile inter-bisericești în trecut și în prezent, istoria Sfântului Munte, în trecut – relațiile cu Țările Române – și în prezent.

„Masteranzii acestui program de studii au șansa de a se integra într-o comunitate de studenți care sunt preocupați de teme care gravitează în jurul experiențelor vii de descoperire, cercetare și aprofundare a unor teme teologice actuale, prin faptul că au acces la sursele autentice ale spiritualității ortodoxe, putând astfel să se edifice în mod corect și realist asupra vieții bisericești și teologiei ortodoxe contemporane”, afirmă părintele lector.

„În egală măsură, cursurile din cadrul acestui program masteral sunt concepute la un nivel care să permită integrarea și celor care nu au studii anterioare în teologie, tocmai prin faptul că facilitează accesul la izvoarele istorice, literare, patristice, artistice, liturgice, hagiografice ale teologiei ortodoxe, puțin cunoscute în spațiul public.”

Cadre didactice din program

În cadrul programului vor preda Pr. Prof. dr. Constantin Pătuleanu, Pr. Prof. dr. Emanoil Băbuș, Pr. Prof. dr. Mihail-Simion Săsăujan, Pr. Prof. dr. Ioan Moldoveanu, alături de cadre didactice mai tinere, Pr. Lect. dr. Alexandru-Atanase Barna, Lect. dr. Sebastian Nazâru, Lect. dr. Ștefan Ionescu-Berechet, Lect. dr. Adrian Carabă, Lect. dr. Octavian Gordon, Lect. dr. Constantin Georgescu, precum și profesori asociați, Pr. Prof. dr. Bogdan Tătaru-Cazaban, Lect. dr. Alexandru-Ionuț Tudorie.

Programul se adresează absolvenților de Teologie, clericilor, profesorilor de religie, absolvenților altor facultăți și tuturor celor interesați de cunoașterea surselor istorice, patristice și hagiografice ale creștinismului și de modul în care acestea sunt integrate în teologia contemporană ortodoxă.

Înscrierile sunt în desfășurare până în data de 17 iulie 2026. Candidații interesați pot consulta informațiile privind admiterea pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu