Procesiunea luminilor – ITO 2026 | FOTO

„Procesiunea luminilor” a reunit miercuri seară, 2 septembrie 2026, pe străzile Capitalei participanții la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2026.

Pelerinajul s-a desfășurat de la Catedrala Națională până pe esplanada Catedralei Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Tinerii au purtat candele aprinse în mâini și au fi întâmpinați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în fața Reședinței Patriarhale, unde va avea loc un moment de rugăciune.

Înainte de procesiune, tinerii au participat la conferința duhovnicească susținută, la Catedrala Națională, de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord.

Foto: BASILICA / Mircea Florescu