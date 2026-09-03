Moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea vor fi aduse pentru prima dată în Bucovina

Moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea vor fi aduse duminică pentru prima dată în Bucovina la Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din Suceava.

Racla cu sfinte moaștele va fi întâmpinată la ora 19:00 de un sobor de preoți și diaconi, alături de maici de la mănăstirile din județul natal al Sfintei Cuvioase Elisabeta.

Sfintele moaște vor fi întâmpinate la intrarea pe Aleea Dumbrăvii și vor fi purtate în procesiune până la Paraclisul „Sfântul Mina” al Parohiei „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din Suceava. De la ora 20:00 va fi oficiată slujba Acatistului. Chivotul va rămâne în Paraclisul „Sfântul Mina” al parohiei până miercuri, 9 septembrie.

Racla în care au fost așezate moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea a fost oferită de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului.

Acoperământul brodat a fost dăruit de Stavrofora Maria Magdalena Vrânceanu, stareța Mănăstirii Copou din Iași, împreună cu obștea, iar veșmintele de pânză au fost oferite de Monahia Loida Iovanesc, stareța Mănăstirii Sita Buzăului.

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea s-a născut în 16 iulie 1970, în localitatea Moldova-Sulița din județul Suceava, primind la Botez numele Rodica. La vârsta de 16 ani a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea, după un pelerinaj făcut împreună cu două verișoare și după ce a cerut sfatul mai multor duhovnici.

În anul 1996 a fost trimisă la Așezământul Românesc de la Ierusalim, unde a slujit ca paraclisieră și cântăreață la strană. În această perioadă s-a confruntat cu o boală grea, încercare care a apropiat-o și mai mult de Dumnezeu.

După revenirea în țară, a ales calea pustniciei în Munții Giumalău și în Munții Neamțului, petrecând ani îndelungați în rugăciune și asceză. S-a mutat la Domnul în 5 iunie 2014 și a fost înmormântată la Mănăstirea Pasărea, locul în care își începuse viața monahală.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Cuvioasei Elisabeta în anul 2025, recunoscând sfințenia vieții sale și evlavia credincioșilor. Proclamarea locală a canonizării a avut loc la Mănăstirea Pasărea în 5 iunie, ziua pomenirii sale.