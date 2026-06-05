Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Filofteia și Elisabeta de la Pasărea: Au trăit într-o desăvârșită simplitate

Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta a avut loc vineri la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov.

Evenimentul solemn s-a desfășurat la finalul Sfintei Liturghii oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului, Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Tomosurile Sinodale de proclamare a canonizării celor două sfinte au fost prezentate de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul și de Episcopul vicar Timotei Prahoveanul.

Prin aceste acte oficiale s-a hotărât ca sfintele să fie numărate între sfinții Bisericii și să fie pomenite cu cântări de laudă în zilele de prăznuire, 12 aprilie (Sf. Filofteia), respectiv 5 iunie (Sf. Elisabeta), urmând să fie înscrise în Sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj cu această ocazie, care a fost prezentat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Iubire sinceră și darnică

Patriarhul României a evidențiat viețile celor două sfinte cuvioase, care deși au trăit în secole și circumstanțe diferite, „amândouă au fost rânduite de pronia dumnezeiască să aibă metania lor și locul trecerii la Domnul în Mănăstirea Pasărea, desăvârșindu-se în ostenelile călugărești”.

„Iubirea sinceră și darnică a celor două cuvioase maici s-a vădit, totodată, în purtarea lor smerită, care nu căuta nimic pentru sine, ci pentru binele celor din jur. Cele două sfinte cuvioase au trăit într-o desăvârșită simplitate. Din sărăcia asumată, ele împărțeau ce aveau cu cei din jur, arătându-și iubirea lor milostivă”.

„Faptele celor două cuvioase maici, ne arată că viața creștină autentică este, fără îndoială, o necontenită lepădare de sine care se transformă, cu timpul, în izvor de viață duhovnicească pentru ajutorarea celorlalți. Și tocmai această disponibilitate spre dăruire de sine le-a făcut, prin harul Duhului Sfânt, vase alese prin care s-au înfăptuit multe minuni”, a transmis Preafericirea Sa.

La final, starețele Mănăstirilor Corlățeni-Pojorâta și Mestecăniș din județul Suceava au primit din partea Patriarhului Daniel două dintre cele trei icoane relicvar ale Sfintei Elisabeta de la Pasărea.

Sfânta Filofteia de la Pasărea

Sfânta Cuvioasă Filofteia, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, s-a născut la București. S-a căsătorit din tinerețe cu Antonie, alături de care va întemeia o frumoasă familie creștină, stabilindu-se în mahalaua Sfântul Visarion din București, unde și-au crescut în dragoste de Dumnezeu și de patrie cei patru fii.

După ce a rămas văduvă, a ales calea monahismului la Mănăstirea Pasărea, unde a primit schima cea mare.

Strălucind în virtute, în dragoste, smerenie, rugăciune și ascultare, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea a trecut la cele veșnice la 8 noiembrie 1833. După mutarea la Domnul, a fost înmormântată în cimitirul Mănăstirii Pasărea.

Sfânta Elisabeta de la Pasărea

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea s-a născut în data de 16 iulie 1970, în localitatea Moldova-Sulița din județul Suceava, primind la botez numele Rodica. La vârsta de 16 ani, a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea, după un pelerinaj făcut împreună cu două verișoare și după ce a cerut sfat mai multor duhovnici.

În 1996, a fost trimisă la Așezământul Românesc de la Ierusalim, unde a slujit ca paraclisieră și cântăreață la strană. În această perioadă s-a confruntat cu o boală grea, dar care a ajutat-o pe sfântă să fie mai aproape de Dumnezeu.

Revenită în țară, a ales calea pustniciei în Munții Giumalău și în Munții Neamțului, unde a petrecut ani îndelungați în rugăciune și asceză. La doar 44 de ani, în data de 5 iunie 2014, s-a mutat la Domnul, fiind înmormântată la mănăstirea în care își începuse viața monahală.

Proclamarea generală a celor două sfinte canonizate de Sfântul Sinod în 2025 a avut loc în data de 6 februarie la Catedrala Patriarhală din București.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene