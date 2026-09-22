Festivalul „Lăudați pe Domnul” își va desfășura etapa finală la București: Patru zile dedicate muzicii bisericești

Etapa finală a celei de-a 18-a ediții a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” se va desfășura la București, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie, printr-un program de patru zile dedicat muzicii bisericești.

Programul va începe luni, 28 septembrie, de la ora 18:00, la Biserica „Sfântul Elefterie Nou” – Paraclis Patriarhal, unde va avea loc concertul inaugural.

Pe scenă vor urca Corul Tronos Junior și Corul de Copii și Tineret Maestra, iar la final cele două grupuri vor susține împreună un moment artistic.

Marți, 29 septembrie, între orele 10:00 și 14:30, la studioul „Alfred Alessandrescu” al Societății Române de Radiodifuziune, va fi organizat un atelier de formare și practică dirijorală destinat dirijorilor corurilor parohiale de copii.

Activitatea va avea o componentă practică, ansamblul pus la dispoziția participanților fiind Corul de Copii Radio, dirijat de Răzvan Rădos.

Două coruri la concertul final

Miercuri, 30 septembrie, de la ora 19:00, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei va găzdui concertul final și festivitatea de premiere.

În cadrul manifestării vor urca pe scenă cele două grupuri câștigătoare ale Secțiunii A: Corul de copii și tineri Neos al Parohiei Arad – Centru din Arhiepiscopia Aradului și Corul de copii și tineri Theophania al Parohiei „Schimbarea la Față” – Cluj-Napoca din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Invitatul special al serii va fi Corul Mănăstirii Pasărea din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Premiile destinate dirijorilor și compozitorilor vor fi înmânate de părintele Pr. Prof. Univ. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale.

Accesul publicului la concertul din 30 septembrie se va face pe bază de invitație.

Răspunsuri la Sfânta Liturghie

Ultima zi a programului, joi, 1 octombrie, va fi dedicată participării la Sfânta Liturghie.

De la ora 09:00, Corul de copii și tineri Neos al Parohiei Arad – Centru va fi prezent la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou, iar Corul Theophania al Parohiei „Schimbarea la Față” – Cluj-Napoca la Aşezămintele Brâncoveneşti – Biserica Domniţa Bălaşa.

Totodată, dirijorii formațiilor care au obținut premiile al 2-lea și al 3-lea, precum și compozitorii, vor avea posibilitatea de a participa la slujbă la una dintre cele două biserici.

Despre festivalul-concurs

Festivalul-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul” are două secțiuni, de interpretare și de compoziție, și se adresează corurilor monodice, corurilor mixte, corurilor de voci egale și compozitorilor de muzică din Patriarhia Română.

Obiectivele concursului sunt să susțină activitatea corurilor parohiale și să contribuie la cultivarea muzicii bisericești ca parte integrantă a cultului ortodox și a patrimoniului muzical românesc.

În 2026, tema a fost inspirată de Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar.