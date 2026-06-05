Vineri se împlinesc 12 ani de la trecerea la Domnul a Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care a dus o viață în ascultare și nevoință.

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea s-a născut în data de 16 iulie 1970, în localitatea Moldova-Sulița din județul Suceava, primind la botez numele Rodica. A fost unul dintre cei nouă copii ai familiei Vasile și Maria Lazăr, care au crescut în credință o familie numeroasă, marcată de dragostea față de Dumnezeu și de Biserică.

La vârsta de 16 ani, în septembrie 1986, a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea, după un pelerinaj făcut împreună cu două verișoare și după ce a cerut sfat mai multor duhovnici.

În data de 12 decembrie 1990, a fost rasoforită de arhimandritul Macarie Ioniță, duhovnicul mănăstirii, primind numele Elisabeta. Tot atunci i-a fost încredințată ascultarea la atelierul de cizelură al Patriarhiei Române de la Mănăstirea Pasărea.

Salvată de la moarte

Șase ani mai târziu, în 1996, a fost trimisă la Așezământul Românesc de la Ierusalim, unde a slujit ca paraclisieră și cântăreață la strană. În perioada petrecută în Țara Sfântă s-a confruntat cu o boală gravă, medicii considerând că șansele sale de supraviețuire erau minime.

În timpul acestei suferințe, s-a rugat Sfântului Ioan Iacob de la Neamț și a trăit experiențe duhovnicești care i-au schimbat viața. După însănătoșire, a înțeles că este chemată la o viață de liniște și nevoință în pustie.

Revenită în țară, a ales calea pustniciei în Munții Giumalău și în Munții Neamțului, unde a petrecut ani îndelungați în rugăciune și asceză. În ziua praznicului Schimbării la Față a Domnului din anul 1998, a primit tunderea în schima mică cu numele Teodora, iar în 19 aprilie 2006 a fost tunsă în schima mare, primind din nou numele Elisabeta.

Sfințenia vieții sale

În ultimii ani ai vieții s-a confruntat cu o nouă și grea încercare. Bolnavă de cancer, s-a întors în anul 2014 la Mănăstirea Pasărea, unde și-a continuat rânduiala de rugăciune și nevoință dobândită în anii petrecuți în pustie.

La doar 44 de ani, în data de 5 iunie 2014, s-a mutat la Domnul, fiind înmormântată la mănăstirea în care își începuse viața monahală.

Recunoscând sfințenia vieții sale și evlavia credincioșilor față de ea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea sa în anul 2025, sub numele de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea.

Proclamarea locală a canonizării are loc la Mănăstirea Pasărea, iar pomenirea sa anuală a fost stabilită în ziua de 5 iunie, data trecerii sale la cele veșnice.

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Foto credit: Doxologia.ro